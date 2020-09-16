Запуск первого ремонтного кафе в Туле

Как много товаров мы стали выбрасывать! Сломались наушники – в помойку, игрушки – туда же…мы перестали чинить вещи. Разбитый телефон дешевле и проще положить в дальний ящик и пойти купить новый.

Мы выбрасываем большое количество вещей, хотя многие из них исправны и могут получить вторую жизнь после простого ремонта.

Но не все люди забыли, что изделия можно чинить и использовать повторно! В 2007 году у журналистки и защитницы окружающей среды Мартины Постма возникла идея организовать пространство, где собираются люди, которые умеют чинить вещи, и те, у кого что-то сломалось. Так возникло ремонтное кафе – Repair Cafe. Первое Repair Cafe прошло в Амстердаме в октябре 2009 года и имело большой успех. В 2011 году Мартин организовала Ассоциацию Repair Cafe, которая оказывала помощь местным сообществам в Дании и других странах, желающим организовать свое ремонтное кафе.



В России первое Repair Cafe организовала Анна Фадеева - директор общественной организации в Перми. Мероприятие посетило около трехсот человек. Среди них были пенсионеры, которые смогли бесплатно починить сломанные вещи, мамы с сыновьями-подростками, просившие научить своих детей простому ремонту, молодые люди, желающие получить инструменты и объяснения, как чинить самим.

В 2019 году Зеленое Движение России «ЭКА» выпустило подробную инструкцию по организации ремонтного кафе у себя в городе: http://ecowiki.ru/repaircafe/, которая до сих пор остается актуальной! В ней можно найти подробное описание каждого этапа подготовки и проведения Repair Café, практические советы, ссылки на полезные ресурсы и другую необходимую информацию.

В Тульской области это направление стало развиваться, благодаря неравнодушию определенного круга людей, в частности, Тульского регионального общественного Движения поддержки семьи "МамКомпания".

Так, волонтер Движения Вера Петруничева выиграла грант от министерства молодежной политики Тульской области на проведение ремонтного кафе «Точка ремонта», которое состоялось 12 сентября.

На базе Тульского областного центра молодежи в течение нескольких часов туляки приносили сломанные сумки и ремни, порванную одежду для того, чтобы опытные мастера смогли их отремонтировать или показать, как это можно сделать самим. На мероприятии можно было подшить, ушить одежду, поставить заклепки, научиться вязать и даже изготовить свой экомешочек.

Как отмечает главный организатор «Точки ремонта» Вера, сама идея не нова, но для Тулы подобный формат впервой. Сама она мастерит и однажды подумала, как здорово было бы собрать волонтеров и организовать мероприятие, на котором можно было чинить вещи, подала на грант и выиграла!

На «Точке ремонта» я познакомилась с удивительной женщиной – Любовью Владимировной Матвеевской, приехавшей из Киреевска. На мероприятии она показывала, как можно из подручных материалов, вещей, которые чаще всего мы выкидываем в мусорное ведро, сделать уникальные и красивые изделия!

Так, например, из старой варежки получается интересная игрушка, из конфетных фантиков – корзинка, из остатков пряжи – цветы, из пакетов – красивые емкости для хранения и коврики. И это еще не все! Любовь Владимировна уверена, что оригинальные вещи можно сделать из всего!

«У всех все есть, а хочется чего-то нового… .Вот и пропагандирую, чтобы люди ничего не выкидывали».

Такие изделия она делает вместе с детьми и взрослыми в клубе «Любава» на базе Киреевского ДК.

В руках Любови Владимировны подорожница – маленькая кукла, оберег, который делается из старых вещей: из маминого платья, из рубашки сестры. «Раньше путь был тяжелый, люди шли лесами, полями, не знали, вернутся они или нет… Это кукла как напоминание о родном доме. В узелочке горсть земли или крупа… чтобы его тянуло на родину…чтобы тихими вечерами человек мог залезть в карман, а там куколка, и он вспоминает, что у него есть дом, родственники…и возвращался обратно».

Кстати, за столом вместе с Любовью Владимировной – Наталья, принесшая на «Точку ремонта» детское вечернее платье. К сожалению, починить его на мероприятии не получилось (слишком сложный материал), но зато ей дали ценные советы по его ремонту.

Значимую рекомендацию она получила и от логопеда! «Понравился совет от специалиста, и я его буду использовать», – отметила Наталья. Кстати, к своему удивлению и радости, она узнала, что в Туле есть пункты приема не только традиционных фракций (пластика, стекла, макулатуры и металла), но и электрохлама!

Починить на мероприятии можно было не только одежду и аксессуары, но и книги, и даже речь! В «Точке ремонта» прием вел логопед. Помимо мастерских проходили различные мастер-классы и был организован мини-маркет.

Я также пообщалась с мастером Ольгой, которая пыталась починить дамскую сумку во время нашего разговора

«Мне просто захотелось выйти из дома!»

Ольга увидела информацию в социальных сетях и решила присоединиться. У нее есть мастерская, которая находится дома, работает она одна. Кстати, на мероприятии Ольга встретила свою клиентку, которая ехала на «Точку ремонта», чтобы подшить юбку дочери, по дороге в транспорте ей оторвали карман, поэтому пришлось чинить и его.

Участниками мероприятия стало свыше 50 человек. Многим очень понравилось ремонтное кафе. Вот какие комментарии можно прочитать в социальных сетях:

Анна: «От души спасибо за приглашение на мероприятие логопеда. Так важно услышать, что у ребенка все в норме, так профессионально был найден подход, прямо бальзам на сердце для родителя. Благодарим!!!!»

Маргарита: «Спасибо за эту встречу. Очень нужный и полезный проект с близкими мне идеями осознанного потребления, и, конечно, помощь и мастер-классы от опытных мастеров. Обязательно приду ещё!»

Анна: «Классная идея: и польза в виде обновлённых вещей, и дети довольные с помпонами ушли, теперь сын хочет все эти приспособления домой. Думаю, к следующему мероприятию он организует ещё пару причин, чтобы к вам зайти)))»

Кстати, ремонтное кафе на этом не закроется. В скором времени в группе https://vk.com/tochka_remonta71 появится новость о новой дате! Мероприятие будет проходить уже в обновленном, расширенном формате, поэтому обязательно следите за новостями!

Вторая жизнь вещей – тема актуальная и правильная. Есть огромное количество идей, как обновить старые и ненужные (на первый взгляд) предметы и изделия! Я уже неоднократно писала об этом и повторяться не буду. Поисковик вам в помощь! Буду рада, если в комментариях поделитесь своим опытом по дарованию нового прочтения старым вещам.