«Не проливайте слез обо мне, если убьет, то ведь для того и война...»

Тульский военно-исторический музей предоставил нам письма военных лет. Мы предлагаем вам подборку самых интересных.

Павел Семенович Баранчиков написал это письмо своим родным 4 августа 1944 года:

«Здравствуйте, дорогие родители, Папа и Мама. Здравствуйте, дорогие сестренки Таня и Нюра. Во-первых, спешу сообщить, что живу я близ Брянска и сейчас не имею товарищей, с которыми мог я делить и горе, и радость, обоих их я потерял в … за Рославлем, их убило, а меня откопали из окопа после бомбежки. В основном ничего, натиск немцев всё слабеет, и скоро, дорогие мои родители, гитлеризм падет и мы опять заживем нормально.

За меня, мои родные, не беспокойтесь, а то если все будут беспокоиться об ушедших на фронт, то, пожалуй, будет трудней нам разбить врага, так как эта война является войной не только на фронте, но и в тылу.

Вопрос о победе становится ребром: или мы их, или они нас. Выберем первое и будем пока уничтожать врага, а потом пощупаем и берлинских вельмож. Основное — отплатить Гитлеру за страдания, принесенные им в оккупированных областях. До Минска я шел пешком, и не раз приходилось видеть на своих глазах смерть и приносить смерть убийцам. Больше всего я обращаюсь к мамаше в этом письме. Это просьба не проливать слез обо мне, если убьет, то ведь для того и война, но буду стараться как можно лучше маскироваться при стычках и постараюсь, в крайнем случае, продать свою жизнь за 10 немецких. Основное — в бою не трусить, трусов на войне бьют. Сейчас живу от фронта далеко и отдыхаю. До свидания, Папа, Мама, Таня и Нюра. Остаюсь жив и здоров. Ваш Паша».

Еще одно послание написано Александром Матвеевичем Гордеевым, скорее всего, осенью 1944 года. Гордеев был сослуживцем Андрея Ивановича Суслопарова, многое бойцы прошли вместе. В жестоком бою Александр Матвеевич был тяжело ранен. После госпиталя он вернулся на фронт, пытался разыскать своего товарища и написал это письмо Екатерине Максимовне, жене друга. К сожалению, к Андрею это письмо так и не попало — он пропал без вести 22 августа 1944 года.

«Здравствуй, Катя! Письмо от известного тебе Александра Гордеева. Катя! Сегодня, т. е. после прибытия в новую часть после госпиталя, решил написать тебе письмо с целью получить ответ и узнать, где находится мой лучший друг по военной службе Андрюша (Ваш муж). После его ранения в июле я был ранен ровно через месяц, 14 августа (а он 14.07.44), он из госпиталя вернулся в часть, и эта встреча после его ранения мне никогда в жизни не забудется. Но не ровна судьба с ним наша, пришлось расстаться, а это очень жаль. После излечения я сейчас устроился довольно-таки неплохо, лучше, чем там мне было, но сколько потеряно старых друзей — это очень плохо. Но мне одно сейчас странно, даже думать страшно, жив ли он? Вот эта весьма страшная мысль не покидает моей головы. Неужели он не вернулся с того проклятого места, куда нас забросила военная судьба? Меня сначала легко ранило, потом оглушило, и я был, как сазан, нем и глух двое суток, да еще поджог, я горел, но ожогов не получил, хотя на живом костре и попарился. Но дорогая Катя! Всё это дело прошлого, вот что нас грядущие дни ожидают, это мы еще посмотрим, и кто жив будет, много разных чудес, граничащих с жизнью и смертью, расскажет. Сейчас как вспомнишь поверхностно всё пережитое, смеешься. Но как глубже заглянешь в историю жизни, невольно вздрагиваешь, и нервная система человека приходит в раздраженное состояние. До свидания. Адрес: пол. почта 83773. Жду ответа с адресом Андрюши».

Эта почтовая карточка от солдата Громова В. П. — Громовой Анне Николаевне:



Очень пронзительное послание Громовой Анне Николаевне

и детям от «отца-инвалида» Громова В. П.

«Нюра! Шлю пламенный привет, крепко целую всех ребят — хотя не знаю, живы они или нет. Срочно отвечай письмом подробно, как вы живете и как думаете жить дальше, — мои ноги теперь не боятся ни жары, ни холода, но надежда на то, что я останусь живым, маловероятна, потеряно много крови, подробности письмом. Сообщи адреса тети Оли, Шурки, Анны Павловны, Михаила Гавриловича — узнай у сестер. Где Надя? Жду посылку (только курить). Целую крепко ребят, может быть, скоро увидимся, тогда ребятам придется кормить отца-инвалида, если они согласны, приеду домой».