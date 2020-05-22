Дневники войны: истории пяти братьев Клименко

Валентина Леонидовна Новикова поделилась с нами историей своей семьи, а точнее – отца и его четверых братьев, которые воевали в советско-финляндской и Великой Отечественной войне.



Валентина Леонидовна Новикова.



В семье Клименко было шестеро детей – старшая сестра Клавдия и пятеро братьев: Михаил, Александр, Леонид, Виктор и Николай. Сама Валентина Леонидовна Новикова (Клименко) родилась в 1937 году в Оренбургской области, всю жизнь проработала учителем русского языка, литературы и истории и до сих пор бережно хранит память о своих предках.

– Старший брат Михаил в 1926 году поступил в летное училище, – рассказывает Валентина Новикова. – Александр в том же году ушел в армию, затем окончил военное училище и стал кадровым офицером. Леонид, мой папа, в 1928 году сел за трактор, затем за комбайн.Папа окончил пединститут в Оренбурге, работал директором школы. Виктор тоже окончил пединститут, затем – высшую политическую школу. Николай в 1940 году ушел в армию.



Александр Гаврилович Клименко, 1908 г. р. В 32 года

погиб в советско-финляндской войне.



Горе постучалось в дом в 1940 году – на войне с Финляндией погиб Александр.



Николай Гаврилович Клименко, 1920 г. р.

Погиб в 1941 году в битве за Москву.



Через год в битве за Москву погиб Николай, самый младший из братьев. В это время его юная жена была беременна.



Виктор Гаврилович Клименко, 1912 г. р. Дошел до Берлина.

Умер в 2003 г., ему было 90 лет.



Дядя Витя прошел всю войну и закончил ее в Берлине. Он оторвал кусочек от глобуса в бункере Гитлера. После Победы был комендантом города Потс-дама. Полковник Виктор Клименко до конца своих дней был верен армии, умер в 2003 году.



Михаил Гаврилович Клименко, 1906 г. р.

На войне был летчиком. Умер в 1992 году, ему было 85 лет.



Дядя Миша был летчиком-бомбардировщиком, в 1942 г. сражался на ленинградском фронте, ему присвоено звание Героя Советского Союза. Его жена в осадном Ленинграде уже не вставала, умирала от голода и холода. Он спас ее – приехал на три дня в отпуск получить награду. Приехал с пайком, с шоколадом. Нашел дрова, перерубил часть мебели, купил где-то буржуйку и за три дня отпуска сотворил чудо.

В 1943 г. у дяди Миши появился свой самолет, на котором огромными буквами было написано: «Герою Советского Союза, капитану Клименко Михаилу Гавриловичу от колхозников колхоза «Красный партизан». Мишень была отличной, и в первом же бою дядю Мишу сбили. Его спасли водолазы – вытащили из реки Невы, а уже после войны подняли и самолет с этой визитной карточкой.



В газете «Чкаловская коммуна» от 4 апреля 1943 г. писали:

«Неувядаемой боевой славой покрыл себя капитан Михаил Клименко. С первых дней войны летает он на штурмовике. На его личном счету значатся уничтоженных 42 вражеских самолета, 82 танка и бронемашин, 72 орудия, 23 пулемета, 205 автомашин, до двух тысяч гитлеровцев. Товарищи по боевой работе называют его «Балтийским орлом». Это имя прочно за ним укрепилось».

Дядя Миша с женой удочерили девочку (блокада сказалась на здоровье жены). Он служил в Москве, Минводах, в Ульяновске возглавлял школу повышения квалификации военных летчиков. Умер в 1992 году. Его имя вписано золотыми буквами в музее обороны Ленинграда, в зале Славы на Поклонной горе в Москве.



Леонид Гаврилович Клименко, 1910 г. р.

Воевал до 1944 г. Умер в 1958 г., ему было 48 лет.



Мой отец Леонид Клименко, механик-танкист, не успел закончить танковое училище и ушел на фронт рядовым. Был ранен, награжден несколькими медалями. В 1944 г. был отозван с фронта для работы по организации Суворовских училищ. В 1946 г. мы с мамой, бабушкой, женой и детьми дяди Вити приехали в Воронеж.



Молодые, красивые, полные планов Николай и Леонид Клименко

в еще счастливой мирной жизни. 1940 год.

Уезжали из Оренбурга в валенках – в марте стояли морозы, а приехали в весну – тепло, кругом лужи. Весь город в руинах: стекло, кирпич, вместо вокзала – подвал бывшего вокзала. Вокруг минеры, солдаты, пленные немцы, восстанавливающие город. Больше всего мое детское воображение потрясли крысы, которые разгуливали по развалинам как хозяева города.



Валентина Клименко, 15 апреля 1961 г.



В 1946 году был страшный голод. В школе давали по кусочку жмыха. Мы его не ели, а сосали, чтобы подольше продлить удовольствие. Писали на тетрадях из газеты. Рыдали над фильмом «Зоя Космодемьянская»...

В 1957 году папу перевели работать в Тулу, а через год его не стало. Память о славных братьях Клименко бережно хранится в нашей семье.