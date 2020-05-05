Дневники войны. Письмо семей Дубровских и Дмитревых

Военно-исторический музей делится в социальной сети ВКонтакте письмами военных лет.

Письмо, которое вы прочтете, датировано 26 февраля 1945 года, и переписка велась между семьями Дубровских и Дмитревых.



«Здравствуй, милый Абка! 26. II. 45.

Получила сегодня от тебя письмо из которого узнала, что ты обижаешься на меня. Прости, не думала, дорогой мой, что я забываю тебя. Нет. Просто все так складывается. Время летит ужасно быстро, ведь вот уже через 2 дня кончаются мои каникулы, а кажется совсем недавно я сдавала еще экзамены. Микробиологию сдала так же на 5. Как пусто, безрадостно прошел мой отдых, да, я это и предчувствовала. Настроение у нас сейчас дома очень неважное, ибо 2-ой м-ц, мы не получаем от папы ни одной строчки. только бы ничего не случилось! Абуська, родной, когда же все это кончится! Так становится тяжело жить. Зачем я все это пишу, только надоедаю тебе, наверное, своим нытьем, прости, если это так. Веришь ли, Абуська, за все каникулы никуда ни разу не ходила – ни в кино, ни в театр, ни на вечера. Завтра у нас общегородской студенческий вечер, и нет абсолютно никакого желания ийти. Галя все время бывает занята, приходит поздно. Вот с Вовкой мы часто бываем вместе, он такой потешный. Ему мама за каждые 10 отличных отметок покупает яблоко, а мне обещает за каждый, сданный на 5, экзамен. Так он долго не соглашался с таким условием, как это, за одну 5 и уже яблоко! Сегодня мы с ним были на утреннике, смотрели представление кукольн. театра (это я для себя развлечение нашла), но он остался очень доволен. Абуська, как ты себя чувствуешь, надеюсь, теперь лихорадка прошла. Как учеба, желаю больших успехов. Будь счастлив и бодр духом. Пиши. Целую крепко, крепок. Твоя Нина.»

Напомним, Myslo подготовил специальный проект — «Лица Победы». Здесь вы можете узнать о тех, кто ковал Великую Победу. Истории о своих дедах и прадедах рассказывают наши читатели. Присоединяйтесь!

А еще у нас есть проект «Дневники войны», в котором мы публикуем истории, описанные в солдатских письмах. Если в вашем семейном архиве сохранились такие уникальные письма, фотографии, дневники родных, присылайте их нам на почту news@myslo.ru или приносите по адресу: Тула, пр. Ленина, 116, редакция «Слободы». Тел. 57-07-07, доб. 234. Все письма и фото будут вам обязательно возвращены.