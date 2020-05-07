Дневники войны. Письмо семьи Каргапольцевых

Военно-исторический музей делится в социальной сети ВКонтакте письмами военных лет.

Письмо, которое вы прочтете, адресовано семье Каргапольцевых и написано 21 января 1945 года.

«21.1.45

Привет из Орла! Здравствуйте дорогая Томочка, Мама, Аля, Мар. … и Вовочка… из Тулы вылетели 2 ч 25 м дошли отлично, и ночевали первую ночь в Орле, но наверное она будет непоследней т.к. погода … и наверняка придется загорать. Сегодняшняя ночь была бурной для меня всю ночь неспал и встал с таким упавшим настроением, что даже выразить нет сил в письме. Томочка если б ты знала как мне тяжело, и зачем мы улетели из Тулы а сейчас здесь буду мучаться. Вот сейчас я действительно понял как тяжело роставание с Любимым человеком. «Трудно жить мне друг без друга, в мире одному все туманно и тоскливо сердцу моему.»

Томочка! Пиши чаще, небеспокойся за меня все будет в порядке если ребята наши еще неулетят из Тулы. … к ним они приедут и … Привет всем знакомым. Досвидание. Крепко, крепко целую».

Напомним, Myslo подготовил специальный проект — «Лица Победы». Здесь вы можете узнать о тех, кто ковал Великую Победу. Истории о своих дедах и прадедах рассказывают наши читатели. Присоединяйтесь!

А еще у нас есть проект «Дневники войны», в котором мы публикуем истории, описанные в солдатских письмах. Если в вашем семейном архиве сохранились такие уникальные письма, фотографии, дневники родных, присылайте их нам на почту news@myslo.ru или приносите по адресу: Тула, пр. Ленина, 116, редакция «Слободы». Тел. 57-07-07, доб. 234. Все письма и фото будут вам обязательно возвращены.