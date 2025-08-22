  1. Моя Слобода
  4. Чёртов инвалид
  Экономия рублей №2: вода
Чёртов инвалид
Экономия рублей №2: вода

Экономия рублей №2: вода

О чем еще хотел рассказать в плане экономии, так это о воде. Н2О, сами знаете, без нее никакой жизни нет, да и человек из нее по большей части состоит — если быть точным, от 55 до 60%, в зависимости от пола (в мужиках, как не странно, воды побольше). Ну так вот, вода — чуть ли не самый дорогой коммунальный ресурс, особенно горячая и особенно для тех, у кого стоят счетчики. А раз она дорогая — на этом ресурсе реально сэкономить, правильно организовав ее потребление и минимизировав расход.

Я как-то сравнил квитанцию ОИЕРЦ в месяц, когда было плановое отключение горячей воды, с обычным месяцем — экономия 1300₽! Ну, холодная вода всего да в трубах есть, на ней так не сэкономишь, но методы те же. Делюсь своими!

Шаг 1. Английское умывание. Периодически практикую по утрам и вечерам набрать в раковину теплой воды и, заткнув ее пробкой, как следует умыться, почистить зубы и смыть за собой холодной водой.

Шаг 2. В душе приучил себя не прибавлять горячую, а убавлять холодную воду. Как учил своего визави в старом культовом фильме ковбой Мальборо меткой стрельбе? «Запомни: пуля стоит доллар!».

Шаг 3. Не набирать гору посуды в раковине. Оптимально — пара тарелок, ложка, вилка и чашка — этот набор лекго вымыть даже холодной водой.

Шаг 4. Не пользоваться горячей водой там, где достаточно холодной. Начинать закаливания (шучу, конечно😇) умываться холодной водой так или иначе придется во время двухнедельной профилактики. После ее окончания решил продолжать умываться холодной — и продолжаю.

Шаг 5. Взял за правило держать в доме несколько пятилитровок с водой на случай отключения (которые, увы, случаются довольно часто). Не вдаваясь в лишние подробности скажу, что именно это позволило сэкономить больше всего — питьевая вода в пятилитровках нанче уж очень дорого обходится (а при отключении ее еще и днем с огнем не найдешь!).

Подытожим: начав экономить и войдя во вкус экономии воды, можно легко «сорваться» и перейти в «высшую лигу» экономии — из числа тех, у кого зимой снега не допросишься. Поэтому если вы вдруг неожиданно почувствовали себя Гретой Тунберг — значит, с экономией воды пора завязывать!
😎

Автор:
22 августа, в 10:00 +8

