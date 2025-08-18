Пост ненависти о НЕдоступной среде в Пролетарском округе Тулы

«Раскинулось море ширОко…»

Не скажу, что проблема эта только что возникла — жаловаться на это локальное «море разливанное» начал несколько лет назад. Гигантская, просто громаднейших размеров лужа собирается с задней стороны дома № 62 по улице Металлургов всякий раз после хорошего дождя и стоит по несколько недель — чуть правее входа в кафе «Совушка». Может, эта лесная птица и привыкла к этому болоту, но дети уже видели в луже головастиков, глубина ее никак не меньше 20 см, проехать на коляске через нее решительно невозможно!

Жалоба на «пролетарскую Венецию» в администрацию округа дала неожиданный результат — оказались, что асфальтирование территории, прилегающей к коммерческому (!) объекту это задача собственников, в том числе, и жилых квартир дома. И за счет капитального ремонта это сделать нельзя — только собирать общее собрание и деньги на ремонт. Паноптикум, одним словом, Кафка отдыхает.

Терпеть эту «болотную эстетику», даже с моим зрением, больше нет сил. Перед тем, как пожаловаться в самую высокую инстанцию — быть может, у вас похожие проблемы? Пишите в комментах и прикладывайте фото — переправлю ваши жалобы вместе со своей🙏