  1. Моя Слобода
  2. Блоги
  3. Блоги
  4. Чёртов инвалид
  5. Знакомьтесь: такс Грэй - Блог «Чёртов инвалид» - MySlo.ru
блоги
блоги
Регистрация
Чёртов инвалид
Знакомьтесь: такс Грэй

Знакомьтесь: такс Грэй

Жители панельной девятиэтажки по соседству расходятся во мнении, когда он (такс по кличке Грэй) начал самостоятельно себя выгуливать во дворе и его окрестностях.

Одни говорят что год назад, другие полагают, что с этой весны. Так или иначе, Грэй — самый умный, воспитанный и интеллигентный такс, которого мы видели в своей жизни.

Хозяев он не обременяет — гуляет самостоятельно, ждёт, чтобы впустили в подъезд. При посторонних не лает — так, вполсилы тявкает хозяевам, чтоб открыли квартиру на первом этаже, когда женщины и дети уже в лифте. А как он самостоятельно гуляет — об этом ходят легенды!

Не носится по лужам за голубями, а чинно-благородно, вразвалочку полубежит-полуидет!

Вот наш Грэй деловито ходит по торговому центру. А вот уже торопится к подруге. Идет по улице девушка с тремя собаками — и наш Грэй с ними вместе (и ничего, что без поводка и хозяйка не его!). До всего ему есть дело, ко всему он открыт и дружелюбен — разве что к котам испытывает полное равнодушие (как, впрочем, и они к нему).

Мы часто представляем, как, приходя к себе домой, такс деловито вытирает лапки об половичок, цепляет на длинный коричневый нос очки для чтения и просматривает свежую прессу — что в мире происходит? А иногда, представляем мы, Грэй надевает белоснежную бабочку и отправляется в общество таких же, как и он, обстоятельных и интеллигентных.

Потому, что таксы — они как люди, только умнее и воспитаннее многих из нас!
😎

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
Автор:
26 августа, в 13:00 +26

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
«Знак ГТО на груди у него…»
«Знак ГТО на груди у него…»
Экономия рублей №2: вода
Экономия рублей №2: вода
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.