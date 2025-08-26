Знакомьтесь: такс Грэй

Жители панельной девятиэтажки по соседству расходятся во мнении, когда он (такс по кличке Грэй) начал самостоятельно себя выгуливать во дворе и его окрестностях.



Одни говорят что год назад, другие полагают, что с этой весны. Так или иначе, Грэй — самый умный, воспитанный и интеллигентный такс, которого мы видели в своей жизни.

Хозяев он не обременяет — гуляет самостоятельно, ждёт, чтобы впустили в подъезд. При посторонних не лает — так, вполсилы тявкает хозяевам, чтоб открыли квартиру на первом этаже, когда женщины и дети уже в лифте. А как он самостоятельно гуляет — об этом ходят легенды!

Не носится по лужам за голубями, а чинно-благородно, вразвалочку полубежит-полуидет!

Вот наш Грэй деловито ходит по торговому центру. А вот уже торопится к подруге. Идет по улице девушка с тремя собаками — и наш Грэй с ними вместе (и ничего, что без поводка и хозяйка не его!). До всего ему есть дело, ко всему он открыт и дружелюбен — разве что к котам испытывает полное равнодушие (как, впрочем, и они к нему).

Мы часто представляем, как, приходя к себе домой, такс деловито вытирает лапки об половичок, цепляет на длинный коричневый нос очки для чтения и просматривает свежую прессу — что в мире происходит? А иногда, представляем мы, Грэй надевает белоснежную бабочку и отправляется в общество таких же, как и он, обстоятельных и интеллигентных.

Потому, что таксы — они как люди, только умнее и воспитаннее многих из нас!

😎