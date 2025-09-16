  1. Моя Слобода
  Чёртов инвалид
  Как инвалиду-колясочнику попасть в супермаркет?
Чёртов инвалид
Как инвалиду-колясочнику попасть в супермаркет?

Как инвалиду-колясочнику попасть в супермаркет?

☝️Пост упрека окружающим и автолюбителям о НЕдоступной среде в Туле☝️

Автовладельцы из окрестных домов вокруг сетевого супермаркета «Магнит» во дворе нашего дома, а также сотрудники и посетители данного магазина круглогодично обеспечивают инвалидам «интереснейший» квест.

А именно: предлагается, по всей видимости, попасть в магазин по воздуху, так как специально оборудованный для инвалидов и инвалидов-колясочников пандус НАГЛУХО заставлен машинами!

На предложения сделать в этом месте специальную разметку администрация сети не реагирует - мол, вам пандус сделали, теперь все как положено. Инвалиду этим пандусом пользоваться нереально, зато его облюбовали местные курильщики, которые выходят из магазина - вот уж они используют пандус на все 100%!
☝️☝️☝️

Уважаемые водители драгоценных лошадиных сил! Паркуясь возле супермаркетов и в общественных местах, посмотрите по сторонам - быть может, вы подперли пандус или заблокировали выезд для инвалида-колясочника или для мамы с коляской.
Не будьте эгоистами, думайте об окружающих!
😎

Автор:
сегодня, в 12:55
 

«Знак ГТО на груди у него…»
«Знак ГТО на груди у него…»
