Как инвалиду-колясочнику попасть в супермаркет?

☝️Пост упрека окружающим и автолюбителям о НЕдоступной среде в Туле☝️



Автовладельцы из окрестных домов вокруг сетевого супермаркета «Магнит» во дворе нашего дома, а также сотрудники и посетители данного магазина круглогодично обеспечивают инвалидам «интереснейший» квест.

А именно: предлагается, по всей видимости, попасть в магазин по воздуху, так как специально оборудованный для инвалидов и инвалидов-колясочников пандус НАГЛУХО заставлен машинами!

На предложения сделать в этом месте специальную разметку администрация сети не реагирует - мол, вам пандус сделали, теперь все как положено. Инвалиду этим пандусом пользоваться нереально, зато его облюбовали местные курильщики, которые выходят из магазина - вот уж они используют пандус на все 100%!

☝️☝️☝️

Уважаемые водители драгоценных лошадиных сил! Паркуясь возле супермаркетов и в общественных местах, посмотрите по сторонам - быть может, вы подперли пандус или заблокировали выезд для инвалида-колясочника или для мамы с коляской.

Не будьте эгоистами, думайте об окружающих!

😎