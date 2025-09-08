«Знак ГТО на груди у него…»

Вот о чем я еще ни разу не писал, так это о таком своем увлечении, как фалеристика, проще говоря — коллекционирование значков. Когда-то, в советские времена, моя коллекция разрослась до угрожающих размеров и не помещалась в пару купленных родителями альбомов с мягкими страницами…

Потом, когда я окончил школу, бОльшую часть значков пришлось раздать, остались только чехословацкие, на одной булавке — на память о делегации, приезжавшей на завод в советские годы, и о моем дедушке Василии Александровиче, которому все эти значки достались с другими чехословацкими презентами.

Уже в сознательном возрасте решил снова начать коллекционировать значки. Тематикой моих материалов тогда, в нулевых, была в основном политика и экономика, работа администрации и законодательного собрания. Чтобы не множить сущности выше меры (хранить альбомы со значками не хотелось), я выбрал очень узкую тему для новой коллекции — нагрудные значки и знаки народных избранников и чиновников администрации, от советских лет и до наших времен. Правильно выбранная тема новой коллекции не позволиляют значкам и страсти к собирательству одержать надо мной верх — вся моя скромная мини-коллекция вполне себе умещается на одной-единственной скромной подушечке, а новые экземпляры в фонд попадают теперь крайне редко😇

Каждый значок — память о каком-то значимом событии или человеке в моей жизни в нулевые — рабочих буднях корреспондента еженедельника «Слобода» (а позднее — и портала Myslo).

Кстати, готов к обменам — быть может, у кого-то из читателей есть достойные варианты по этой тематике? Пишите в комменты и в «личку», обсудим!

😎