Почему болят колени и как сохранить ноги здоровыми

По статистике, каждый третий житель планеты рано или поздно сталкивается с проблемой боли в коленях.

Наш эксперт — Дмитрий Квасов, заведующий травматолого-ортопедическим центром Тульской областной клинической больницы.

Причин возникновения боли в коленях множество. Одна из них — гонартроз. Гонартроз — это артроз коленного сустава, сами пациенты по-простому называют болезнь «коленный артроз». Сустав можно сравнить с подшипником. В его устройстве все просчитано до микрона, и когда подшипник расшатывается, весь механизм выходит из строя. По сути, гонартроз — это преждевременное изнашивание, старение хряща, покрывающего сочленение костей, образующих коленный сустав. Хрящ истончается, растрескивается, обезвоживается, теряет свои амортизационные свойства. Происходит это обычно с людьми старше 40 лет, и с женщинами чаще, чем с мужчинами.

— Причин возникновения гонартроза множество, — рассказывает Дмитрий Квасов. — Это:

Травмы. Сколько у нас их было, особенно в детстве, практически на все мы не обращали внимания. Гонартроз возникает на месте переломов, выбитых менисков, разрыва связок.

Сколько у нас их было, особенно в детстве, практически на все мы не обращали внимания. Гонартроз возникает на месте переломов, выбитых менисков, разрыва связок. Наследствен­ные заболевания костно-мышечной системы. Например, перенесенный в детстве рахит, из-за которого происходит деформация коленных суставов. На улице можно видеть людей, которые идут вразвалочку, ноги у них «колесом». В основном это пожилые люди. Но первые симптомы артроза у человека появляются к 40-50 годам. Это объясняется постоянной перегрузкой внутренних отделов коленных суставов, за счет чего в хряще происходят изменения.

Например, перенесенный в детстве рахит, из-за которого происходит деформация коленных суставов. На улице можно видеть людей, которые идут вразвалочку, ноги у них «колесом». В основном это пожилые люди. Но первые симптомы артроза у человека появляются к 40-50 годам. Это объясняется постоянной перегрузкой внутренних отделов коленных суставов, за счет чего в хряще происходят изменения. Нарушение обмена веществ, питания хрящевой ткани, оттока венозной крови от сустава. Любое воспалительное заболевание в области суставов может привести к гонартрозу.

питания хрящевой ткани, оттока венозной крови от сустава. Любое воспалительное заболевание в области суставов может привести к гонартрозу. Ожирение.

Лишние килограммы — дополнительная нагрузка на коленные суставы. Из-за большого веса сустав просто-напросто раздавливается.

Если ваш вес превышает норму, сделайте все, чтобы похудеть, не носите сумки тяжелее 5 кг.

Кстати, в последнее время болезнь «молодеет», и причина этого — в повальном увлечении спортом. Из-за неправильного выполнения некоторых упражнений происходит много травм, повреждения вовремя не диагностируются, в дальнейшем все это приводит к гонартрозу.

Основной симптом проявления болезни — это боль в колене. Боль может сопровождаться «безобидным» похрустыванием в суставе при ходьбе, приседаниях. Затем человек замечает, что после сна или длительного сидения, после нескольких часов за рулем очень тяжело встать, ногу трудно и больно разогнуть. Ему становится крайне тяжело спускаться по лестнице.

По мере развития болезни легкий хруст в колене переходит в щелчки. Правда, щелчки могут быть вариантом нормы. Если нет болевого синдрома и сустав просто «щелкает» — это норма. В запущенных случаях может появиться отек — скапливается жидкость, и сустав раздувается. Видно невооруженным глазом, что больной сустав больше здорового. Колено становится уродливым, а боль терзает даже по ночам.

Сустав начинает работать не так, как нужно. Человек испытывает дискомфорт, жалуется, что сустав подворачивается и это мешает в жизни — сложно надеть носки, обуться.

К врачу — своему хирургу по месту жительства — надо обратиться при первых же симптомах! Если это болевой синдром, который развился после травмы, то хирург-травматолог проведет осмотр, назначит пройти МРТ. Если пациенту 50 лет и старше, то ему порекомендуют выполнить рентгенографию в двух проекциях. При начальных степенях артроза потребуется консервативное лечение: лекарственные препараты, лечебная физкультура, физиотерапия.

Если же поражение уже 3-4 степени, выражен болевой синдром, то здесь нужно имплантировать эндопротез. Это золотой стандарт лечения артроза. Пациент уже в день проведения операции может вставать, ходить, на пятый-седьмой день покидает стационар и возвращается к своей привычной жизни. Для Тулы это рядовая операция.

Мы начали выполнять эндопротезирование коленного сустава с помощью компьютерной навигации.

У нас качественные протезы, самое современное оборудование.

В нашем центре проводятся эндоскопические операции на плечевых суставах. Очень важный момент: у нас бесплатные эндоскопические операции на суставах. Резекция менисков, швы менисков, работа на хрящах, пластика связок… И мы эти объёмы увеличиваем. Мы не сидим на месте, практически каждый месяц выполняем какую-то новую операцию по новой методике. Женщинам мы предлагаем эстетическую ортопедию — коррекцию переднего отдела стопы, так называемую выпирающую косточку. Мы это делаем современными фиксаторами по новой методике и совершенно бесплатно, по квотам.

Чтобы колени вас не подводили, ваш образ жизни должен быть активным, а питание — правильным. Итак…

Тренируйте мышцы! В вашей жизни каждый день должна быть физкультура, по утрам — зарядка, разминки. Лучший спорт — это ходьба, так что как можно больше гуляйте на свежем воздухе. Полезно также плавание в спокойном режиме: сустав работает, но не нагружается. У вас должна быть умеренная, но регулярная физическая активность.

Я категорический противник бега, особенно если у людей есть проблемы с суставами. Прыжки также очень сильно нагружают суставы, те не выдерживают и начинают «сыпаться».

Следите за своим весом! 70% пациентов, которых мы оперируем, в той или иной степени страдают избыточным весом. Вот таким пациентам мы не можем советовать ходить, потому что чем больше они будут ходить, тем больше будут разрушаться суставы. Получается замкнутый круг. Поэтому для тучного человека самое важное — похудеть.

Занимайтесь спортом правильно! Среди наших пациентов много молодых людей, которые каждый день проводят часы в спортзалах. Они выполняют приседы со штангой, с большими весами — и получают тяжелые травмы суставов. Избыточные нагрузки не нужны. Помните: все хорошо в меру.

Питание должно быть сбалансированным и разнообразным. Как-то помочь себе, поедая в больших количествах холодец и молочное, невозможно. Налегаете на творог и морепродукты — пользы не будет.

только цифры

10 тысяч шагов в день — не миф. Ходите каждый день, и ваш организм скажет вам спасибо!

30 процентов гонартрозов возникает на фоне перенесенных ранее травм колена.