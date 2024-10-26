Врач о том, как удерживать давление в норме: «Ходите пешком, катайтесь на велосипеде и ешьте рыбу»

Сегодня наш эксперт – врач-кардиолог Анастасия Сергеевна Зотова, заведующая отделением амбулаторной реабилитации Тульского областного кардиологического диспансера.

Артериальное давление — это показатель, который определяет нагрузку на сердце, силу, с которой кровь воздействует на стенки артерий. Сердце работает, как насос, с каждым ударом обеспечивая определенный уровень артериального давления.

— Анастасия Сергеевна, как человеку понять, что что-то с ним не так? Какие симптомы должны насторожить?

— Повышенное артериальное давление протекает бессимптомно примерно у половины пациентов, которые имеют гипертоническую болезнь, они просто не ощущают повышенного давления. Ну а тех, кто ощущает, мучает головная боль, мелькание мушек перед глазами, головокружение, тошнота. В этом случае надо сразу измерить давление тонометром — либо дома, либо, если вы в это время в городе, они есть практически в любом аптечном пункте.

— Если давление поднялось на фоне стресса один раз, а потом все в порядке, это же не гипертония?

— Нет, это не гипертония. Гипертоническая болезнь — это систематическое повышение артериального давления. Как минимум более трех эпизодов повышенного давления за неделю. В этом случае надо обратиться к врачу. Любая больница имеет кабинет дежурного врача, то есть не обязательно записываться в плановом порядке на прием. Доктор перемерит давление и назначит необходимые лекарственные препараты до планового осмотра терапевта.

Женщины реже страдают гипертонической болезнью. Дело в том, что женские половые гормоны эстрогены защищают сосуды и препятствуют развитию гипертонии. Однако с момента наступления менопаузы риски повышенного давления у мужчин и женщин сравниваются.

— Можно ли вылечиться, изменив образ жизни, или без таблеток не обойтись?

— Все работает в комплексе. Для начала мы обязательно рекомендуем изменение образа жизни. Это ограничение потребления соли (до 5 г в день), увеличение физической активности, особенно если работа сидячая, — не менее 30 минут в день. Должно быть снижение уровня стресса: человек должен стараться избегать конфликтных ситуаций, пересмотреть восприимчивость ко многим моментам.

— Полчаса активности в день — убраться вечером на кухне, приготовить ужин — это не считается?

— Нет, домашние дела не в счет. В жизни человека обязательно должна быть ходьба. По возможности откажитесь от лифтов, поднимайтесь домой по лестнице. Старайтесь ходить пешком на работу.



Если работаете далеко от дома, выходите на пару остановок раньше и идите пешком! Гуляйте как можно больше.

Физическая активность и уменьшение потребления соли помогут снизить вес, так как лишние килограммы тоже могут стать причиной повышения давления.

— Если не обращать внимания на давление и не лечить его, какие будут послед­ствия?

— Самые катастрофические осложнения — это инфаркты и инсульты. Есть осложнения хронические: сердечная недостаточность, ишемия головного мозга, почечная недостаточность. Эти изменения, как правило, протекают медленно, но, к сожалению, они необратимы. Поэтому никак нельзя махнуть на проблему рукой. Да и медикаментозная терапия не подразумевает никаких курсовых приёмов. Нельзя начать пить таблетки, а давление нормализовалось — и мы все отменяем и живем, как раньше. Нет, так не получится. Препараты удерживают артериальное давление, имеют накопительные свойства, и они назначаются пожизненно.

— Как часто нужно измерять давление?

— Как правило, давление измеряется два раза в день: утром и вечером. Слишком частые измерения ни к чему хорошему не приведут, потому что как только пациент видит какие-то колебания, к реальному давлению присоединяется эмоциональная реакция, и давление может начать расти. По утреннему давлению мы оцениваем, что происходит с человеком ночью. Если он проснулся уже с высоким давлением, значит, оно и ночью было тоже повышенным. По вечернему давлению мы оцениваем уровень давления за день.

— Все привыкли, что идеальные цифры давления — 120 на 80. Для всех ли это норма?

— Вообще, диапазон нормального давления — от 110 до 140, если мы говорим о систолическом давлении (когда сердце сокращается). И от 60 до 90 — при диастолическом (когда сердце расслабляется). Для пожилых пациентов «рабочее» давление может быть даже до 180.

— Чем опасно низкое давление и какие у него симптомы?

— Пониженное давление уже больше связано с гормональными особенностями в организме. Причиной может быть анемия, низкий гемоглобин, вторичные изменения щитовидной железы (гипотиреоз). Есть люди, у которых всегда низкое давление, они прекрасно с ним живут, хорошо его переносят. Но если же оно было 120, а потом внезапно стало снижаться, то здесь требуется дообследование. И начинать нужно с общего анализа крови, УЗИ щитовидной железы, женщинам надо будет посетить гинеколога. Уровень артериального давления зависит и от телосложения. Астеничные худые люди хорошо живут с пониженным давлением.

— Часто слышишь совет: «Давление упало? Выпей кофе с шоколадкой!» Это работает?

— С таким же успехом можно выпить стакан воды — давление от этого тоже может немножко повыситься. Значимого повышения давления кофе и шоколад не дадут. Кофе может повысить давление, если вы выпьете три чашки, но лучше так не делать, потому что, помимо выравнивания давления, есть ещё и другие побочные реакции.

— Какие продукты питания любят сердце и сосуды?

— В плане контроля давления каких-то предпочтений нет. А вообще для сердца и сосудов очень полезны полиненасыщенные жирные кислоты омега-3. Они в большом количестве содержатся в жирной морской рыбе (сардины, сельдь, скумбрия, тунец, пикша, форель), рыбьем жире, морепродуктах, а также в шпинате, рапсовом, горчичном масле, морской капусте.



Мы своим пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями рекомендуем придерживаться средиземноморского питания, когда в рационе — максимум фруктов, овощей, морепродуктов, минимум соли и животных жиров.



— А что касается курения и употребления алкоголя?

— Курение на сосуды влияет токсично. Сосуды сужаются, кровь сгущается, все это создаёт благоприятные условия для сосудистых катастроф. Такое же токсичное воздействие на сосуды оказывает алкоголь.

— Какой ещё спорт, доступный для всех, любит сердечно-сосудистая система?

— Любую нагрузку, которая идёт на крупные мышцы, например скандинавская ходьба, занятия на велотренажёре, катание на велосипеде, плавание. Сейчас во многих дворах есть площадки для воркаута, на них тоже можно заниматься спортом, но без фанатизма.