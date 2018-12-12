Деликатная проблема: как лечить простатит

По статистике, с простатитом сталкиваются примерно 30% мужчин старше 25 лет. При этом 40% урологических больных страдают этим недугом в трудоспособном возрасте: от 25 до 40 лет. От этого заболевания вы не умрете, но оно может испортить вам жизнь. Особенно личную.

Проблемы с половой активностью — всегда огромный стресс для мужчин. Делиться этой деликатной проблемой сильная половина человечества стесняется порой даже с врачом. Все неудобные вопросы о простатите, которые вы не решались задать, мы обсудили с врачом-кинезитерапевтом Центра доктора Бубновского Сулимой Кудиновой.

- Почему возникает простатит?

Сулима Кудинова — Основная причина возникновения этого заболевания — попадание в предстательную железу инфекции из мочеиспускательного канала. Спровоцировать начало заболевания может, например, незащищенный секс. Именно поэтому с простатитом всё чаще сталкиваются молодые люди. В этом случае большое значение имеют факторы, провоцирующие заболевание: переохлаждение, нерегулярная половая жизнь, стресс и т. д. Существует даже мнение, что каждый мужчина репродуктивного возраста «носит в себе свой простатит», так что столкнуться с этой бедой может абсолютно каждый. И в этом нет ничего постыдного.

- Кто подвержен болезни больше других?



— К причинам возникновения заболевания в первую очередь относят застойные процессы. Всё потому, что низкая двигательная активность и вредные привычки снижают иммунную защиту организма и приводят к плохому обмену тканей предстательной железы. Мышечная ткань не сокращается из-за невысокой физической активности, органы и ткани недостаточно снабжаются кровью.



Слабость мышц обычно выявляется при диагностике заболеваний спины и суставов, но, к сожалению, очень мало людей знают, что простатит можно и предупредить, и вылечить не только лекарствами. Сейчас большинство современных мужчин ведут сидячий образ жизни — вынужденно (на работе и по дороге на работу) и по собственной воле (в свободное время перед телевизором и компьютером). Так что можно сказать, что в зоне риска абсолютно все. Особенно это касается нынешних подростков, которые сменили активные игры на компьютерные. В зрелом возрасте риск возникновения простатита у них гораздо выше, чем у сверстников, занимающихся спортом.



Особенно часто с простатитом сталкиваются водители-профессионалы, чья работа осложнена, кроме сидячего положения, тряской и вибрацией.

- Как распознать начинающуюся болезнь?



— Заболевание часто протекает бессимптомно. На начальных этапах о простатите может сказать ухудшение общего состояния, слабость, раздражительность. Яркий симптом — боль внизу живота после эякуляции и дискомфорт при мочеиспускании.



Пациенты жалуются на качество сексуальной жизни. Поскольку при простатите снижается синтез тестостерона, это влияет на снижение частоты сексуальных отношений, отсуствие удовольствия от секса и болезненную эякуляцию, о которой мы говорили ранее. Порой именно проблемы в постели приводят мужчин, страдающих простатитом, к врачу.



Кстати, такие «мужские» неудачи часто становятся причиной развития нервных и психических расстройств.

А хронический простатит может привести к импотенции и даже раку предстательной железы. Так что затягивать с визитом к врачу не стоит.

- Какое лечение назначается пациентам?

— Быстро вылечиться возможно только тогда, когда пациент получает комплексное лечение, направленное не только на купирование симптомов, но и на профилактику рецидивов заболевания.

Современные рекомендации по лечению простатита обязательно включают не только медикаментозные методы, но и проведение лечебной физкультуры для профилактики перехода заболевания в хроническую форму, а при наличии хронической формы заболевания — рецидива обострений.

Улучшить положение и справиться с застоем крови в малом тазу помогут специальные физические упражнения при простатите, которые заставляют сокращаться мышцы в области таза. Это способствует стимуляции притока крови и естественному массажному эффекту.

Кроме того, нервная система тонизируется, лучше работают надпочечники и исчезают остаточные явления воспалительных процессов железы.

При занятиях лечебной физкультурой у пациентов регрессирует болевой синдром, улучшается мочеиспускание, повышается качество интимных отношений.