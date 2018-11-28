Все, что нужно знать о женских гормонах

Чрезмерные нагрузки на работе, смена времен года, хронический недосып и как следствие мешки под глазами, первые морщины, ненавистные прыщики, которые никак не удается замаскировать косметикой? Каждая женщина знает, секрет красоты кроется в здоровье. Какие внешние проявления должны заставить нас обратиться к врачу? И чем чреват современный ритм жизни? Myslo выяснял вместе с заведующей гинекологическим отделением ГУЗ «Тульская областная больница» Юлией Тулуповой.

В современном мире на каждую женщину буквально обрушивается лавина крайне важных дел: завал на работе, проблемы в семье, хроническая усталость, постоянный стресс. Все это ведет к внутреннему дисбалансу, что плачевно сказывается на работе всего организма, а следовательно, и на внешнем виде женщины.

Меньше стресса!

Юлия Тулупова, заведующая гинекологическим отделением ГУЗ «Тульская областная больница»:

Юлия Тулупова — Женский организм очень чувствителен ко всему окружающему. Любой стресс или переутомляемость может вполне серьезно сказаться на здоровье и в конечном итоге нарушить работу яичников и даже привести к гормональному сбою. А он, в свою очередь, может стать стартовым толчком к развитию различных заболеваний и привести к бесплодию. Неправильный образ жизни, вредные привычки и несбалансированное питание пагубно сказываются на здоровье женщин — в последнее время болезни серьезно помолодели. Для сравнения, если еще 15 лет назад миома встречалась у женщин за 40, то сейчас этот диагноз все чаще ставят 20−25-летним женщинам.

Чтобы сохранить здоровье, каждой женщине необходимо уделять внимание себе: не забывать про полноценный отдых, отказаться от вредных привычек, начать заниматься спортом, правильно питаться и соблюдать баланс между карьерой и психологическим равновесием.

Гормоны по правилам.

Источником гормонов в организме каждой женщины являются яичники. Главный показатель их отлаженной работы — регулярный цикл. В норме он длится от 21 до 35 дней. Тревогу должны вызывать регулярные нарушения этого цикла.

— Если у абсолютно здоровой женщины на фоне сильных переживаний менструальный цикл смещается, паниковать не стоит. Правда, если это случается не чаще одного раза в год. Во время начала менструального цикла женщина должна особенно внимательно к себе отнестись. Даже малейшие изменения свидетельствую о серьезных переменах в работе яичников, — продолжила Юлия Тулупова.

Заметили, что в начале цикла у вас с завидной регулярностью появляются прыщи? Обратитесь к гинекологу! Помимо эстетического неприятия прыщи могут быть ярким (во всех смыслах слова) проявлением нарушением баланса гормонов. Это может быть первыми симптомами серьезных заболеваний. Еще одним сигналом нарушения слаженной работы организма могут стать боли внизу живота. В этих случаях необходимо сделать УЗИ и исследовать гормональный фон.

— Все гормональные заболевания могут сказаться на способности женщины забеременеть и родить здорового ребенка, а периодические боли внизу живота могут свидетельствовать о развитии доброкачественных опухолей.

Важно помнить, что многие серьезные заболевания в женском организме протекают бессимптомно.

Рак на ранней стадии можно выявить только на регулярных осмотрах у врача. Поэтому каждая женщина ежегодно должна проходить обследование у гинеколога, а раз в три года — ВПЧ-тестирование (вирус папиломы человека, — прим. ред.). Вообще, любые нарушения менструального цикла — это сигнал для женщины обратиться в гинекологу, — рассказала гинеколог.

Влияют ли на организм женщины перепады погоды и смена времен года? Влияют, но только в том случае, если у женщины серьезные проблемы со здоровьем. В весенне-осенний период идет обострение всех хронических заболеваний. Если у женщины проблемы с общим состоянием организма, в это время возможны сдвиги цикла и нарушение работы яичников. Если вы замечаете изменения незамедлительно обратитесь к специалистам!

Как продлить молодость?

Еще одно важное изменение в жизни каждой женщины — менопауза. Как правило, после 45 лет количество яйцеклеток в организме женщины истощается, на смену активности приходит апатия, бессонница и так называемые «приливы», когда женщину бросает то в жар, то в холод.

— Возраст наступления менопаузы зависит от целого ряда причин. Среди них наследственность, хронический стресс, усталость и вредные привычки. В этот период яичники начинают вырабатывать меньше гормонов, отсюда депрессия, пониженный тонус организма и явные признаки старения: глубокие морщины, потеря контура лица, упругости кожи, структуры волос и т. д. Продлить молодость возможно — необходимо следить за своим гормональным фоном и восполнять недостающие гормоны. Баланс гормонов дает женщине не только внешнюю красоту, но и внутреннее здоровье, — пояснила Юлия Тулупова.

Худеем по правилам.

Не за горами самый волшебный праздник, каждая женщина мечтает встретить новый год «во всеоружии”, и у большинства в списке необходимых дел — похудеть.

Резкое похудение (как впрочем, и набор лишних кг) чревато проблемами!

Нормальная потеря веса для женщины при сбалансированной диете составляет 3−4 кг в месяц. Большие изменения могут сказаться на работе яичников, привести к гормональному сбою и даже полному прекращению менструального цикла. Восстановить этот процесс можно, но крайне сложно.

Как сохранить женское здоровье?

Юлия Тулупова советует не реже одного раза в год посещать гинеколога, при этом свой визит лучше назначить на 7−8 день цикла. В это же время лучше проходить УЗИ и мамографию. В числе полезных привычек у каждой женщины также должны быть:

календарь, в котором отмечается начало цикла;

умеренные физические нагрузки;

сбалансированное питание;

отказ от курения и алкоголя;

отсутствие напряжения (в прямом и переносном смысле) — избегать стрессов и не таскать тяжестей;

полноценный отдых.

— Здоровую женщину невозможно не заметить. Она буквально излучает позитивную энергию и приковывает взгляды всех вокруг. Женщина, у которой отложено работают яичники, активна, бодра, в прекрасном настроении, красива и уверена в себе, — подытожила Юлия Тулупова.