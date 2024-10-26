Шесть часов на спасение: что делать при инсульте

Что такое инсульт?

Это внезапное нарушение мозгового кровообращения, вызванное закупоркой или разрывом сосуда, снабжающего головной мозг. Инсульт бывает геморрагический (кровоизлияние в мозг) и ишемический (инфаркт мозга).

Геморрагический инсульт чаще всего представляет собой осложнение гипертонической болезни. Кровеносный сосуд, не выдержав повышенного давления на стенку, разрывается, при этом кровь попадает в вещество мозга. Возникшее кровоизлияние сдавливает мозг, вызывает его отек, участок мозга погибает. Подобный инсульт возникает чаще всего в момент напряжения — физического или эмоционального.

Другая разновидность болезни — ишемический инсульт. В этом случае сосуд сохраняет целостность стенки, но ток крови по нему прекращается из-за спазма или закупорки тромбом. Заботы и стрессы, колебания атмосферного давления, изменения микроклимата, переутомление, вредные привычки — алкоголь и курение, избыточный вес, резкое изменение уровня сахара в крови — эти факторы могут привести к длительному спазму сосудов головного мозга со всеми атрибутами ишемического инсульта.

Чаще всего ишемический инсульт — удел пожилых людей. Он наступает ночью либо под утро, может развиваться постепенно в течение нескольких дней.

Инсульт, как правило, разивается на фоне повышенного артериального давления. Допускается давление не больше 140/90 мм рт. ст.

Те, кто сталкивается с артериальным давлением выше этого показателя, должны постоянно наблюдаться у врача и не пренебрегать диагностикой работы сердечно-сосудистой системы.

Последствия

Инсульт не случайно считается вторым по частоте «убийцей» после инфаркта миокарда. Каждый год от него страдает около 400 000 человек во всем мире, и Россия по частоте заболеваний сильно опережает многие европейские страны.

Самое неприятное в инсульте то, что полностью выздоравливают только около 10% людей, столкнувшихся с ним. 15% умирают вскоре после инсульта, а 40% восстанавливаются с умеренными и тяжелыми нарушениями.

Частыми последствиями инсульта становится паралич, изменения мышечного тонуса, нарушение функций опорно-двигательного аппарата, речевые и когнитивные нарушения, нарушение поведения, коммуникаций, социальных контактов и т. д.

Как распознать

Инсульт может случиться с человеком где угодно: дома, на работе, на улице или в общественном транспорте. Каждому из нас нужно уметь распознавать его. Знание простых правил может спасти кому-то жизнь.

Признаки инсульта

внезапная слабость и онемение в руке или ноге на одной стороне тела;

внезапное помутнение сознания, нарушение речи или непонимание обращенной речи;

внезапное онемение губы или половины лица, часто с перекосом лица;

внезапное нарушение зрения в одном или обоих глазах, появление ощущения двоения в глазах;

внезапное нарушение походки, головокружение, потеря равновесия или координации;

внезапная сильная головная боль по неизвестной причине.

Есть три способа наиболее точно определить инсульт. Их называют приемами УЗП.

У — попросите пострадавшего улыбнуться. Не может? Уголки рта опущены?

— попросите пострадавшего улыбнуться. Не может? Уголки рта опущены? З — попросите заговорить. Не может разборчиво произнести предложение?

— попросите заговорить. Не может разборчиво произнести предложение? П — попросите поднять обе руки. Не может? Одна ослаблена?

Если на большинство вопросов, вы отвечаете утвердительно, скорее всего, человек, который находится рядом с вами, столкнулся с инсультом. И действовать нужно немедленно!

Что делать

В первую очередь, незамедлительно вызывайте скорую медицинскую помощь. Любое промедление при инсульте чревато последствиями.

Остановить гибель клеток головного мозга можно успеть за 3−6 часов от начала проявления симптомов. И чем больше времени пройдет, тем сложнее больному будет восстановиться.

Кто в зоне риска

Помните, что всегда лучше предотвратить инсульт, чем бороться с его последствиями. Чаще всего недуг поражает людей, страдающих:

артериальной гипертонией

мерцательной аритмией

атеросклерозом

сахарным диабетом

систематически нарушающих правила здорового питания, с ожирением и повышенным уровнем холестерина

вредными привычками: курением и злоупотреблением алкоголем.

Чтобы максимально сократить риск возникновения инсульта, нужно правильно питаться, ограничить потребление жирной и соленой пищи, бросить вредные привычки и регулярно заниматься несложными физическими нагрузками.

Ходьба и плавание — главные помощники человека в защите от коварного врага.

Предвестники инсульта

Очень важно знать врага в лицо. Как правило, первые проявления нарушения мозгового кровообращения подстерегают нас в молодости. Очень часто от подростков можно услышать жалобы на головокружение, тошноту, «белые мухи» перед глазами, головные боли. К счастью, подобные недомогания не опасны и со временем проходят.

Но в зрелом возрасте нарушения мозгового кровообращения возвращаются под именем «вегетососудистой дистонии». Это нарушение тонуса сосудов головного мозга, для которого характерны головная боль, шум в ушах, головокружение, слабость, разбитость, быстрая утомляемость, а также перепады артериального давления и нарушения сна.

Еще на шаг ближе к инсульту так называемые преходящие нарушения мозгового кровообращения, среди которых гипертонический криз или ишемическая атака. Это острые состояния, но чаще всего они продолжаются несколько минут, реже — часов, и заканчиваются полным восстановлением нарушенных функций. Именно поэтому люди, столкнувшись с ними, после того, как приходят в норму, уже не обращаются к врачу и забывают о них, списывая симптомы на усталость, стресс или перенапряжение.

Это напрасно. Не пренебрегайте грозными предвестниками инсульта! Обратитесь за консультацией к врачу-неврологу.