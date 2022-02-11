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Можно ли фотографировать и снимать на видео сотрудников полиции и других силовиков?

Можно ли фотографировать и снимать на видео сотрудников полиции и других силовиков?

Статья «Тульский блогер назвал двух росгвардейцев „быдлом“ и „оборотнями“: он выплатит им 20 тысяч рублей» вызвала бурное обсуждение на Myslo. В том числе в наших соцсетях туляки высказывались на тему: «А можно ли вообще фотографировать сотрудников полиции и росгвардейцев?»

На этот вопрос ответил Евгений Черников, медиаюрист.


Евгений Черников

— Закон в общем и целом не запрещает снимать на видео кого угодно и что угодно. В том числе и сотрудников полиции снимать на видео не запрещено. Даже «при исполнении».

А в некоторых случаях это даже законом поощряется. В 2021 году Верховный суд разрешил снимать сотрудника ДПС при составлении протокола.

По общему же правилу нельзя публиковать персональные данные и изображение гражданина без его согласия — об этом гласит ст. 152.1 ГК РФ об охране изображения гражданина. Это касается и сотрудников полиции.

Статья 152.1 запрещает публиковать изображение человека без его разрешения. Кроме случаев, когда изображение публикуется в государственных, общественных или иных публичных интересах.

Допустим, если вы сняли ситуацию, когда сотрудник полиции превышает полномочия, нарушает закон и правила (в том числе если отказывается предъявить служебное удостоверение), — это будет публикация в общественных интересах, и никакого согласия у сотрудников полиции просить не нужно.

Однако суд может признать нарушением публикацию персональных данных сотрудника силового ведомства (особенно в случае с блогерами, а не СМИ).

За это предусмотрен небольшой административный штраф + требование прекратить нарушение (читай — удалить информацию). Если требование не исполнить, сайт/блог заблокируют.

Из данной ситуации есть исключения. Закон прямо запрещает снимать сотрудников при осуществлении контртеррористической операции (например, известная история с «Норд Остом»).

Со своей стороны, я рекомендую следующее. В случаях взаимодействия с сотрудниками ППС или ДПС снимать можно и нужно, на это имеется позиция Верховного суда. А в ситуации, когда проводится какая-либо специальная операция, например разгон несанкционированного митинга, там силовиков снимать не рекомендуется. По новому законодательству это запросто могут трактовать как съемку контртеррористической операции.

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Автор: Юлия Королева
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