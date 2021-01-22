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Mysloвчане, помогите придумать имя котейке!

Mysloвчане, помогите придумать имя котейке!

У меня дома 16 лет жил черный-пречерный, милый-премилый кот Макс. Прошлым летом он ушел за радугу… Семья горевала. Но время идет, а жить без котов мы, как выяснилось, не научились.

И вот в нашей квартире появился этот очаровательный кусочек тьмы.

Он с нами уже почти две недели, а имя ему мы подобрать так и не смогли. Помогите, пожалуйста, скреативить что-то доброе (или не очень).

Исходные данные. Это мальчик, происхождение туманно: мама мейн-кун, папа неизвестен. Непоседливый и вертлявый — шило в одном месте! С характерцем, бесстрашный до очаровательной тупости. Пока еще мал, но растет как на анаболиках. Голос скрипучий, с его помощью кот добивается своего в 100% случаев.   

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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 17:01 +20
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