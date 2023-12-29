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С Новым годом, с новым... автором! Встречайте, Юля!

С Новым годом, с новым... автором! Встречайте, Юля!

Всем привет! Меня зовут Юля, мне 24 года. Я уже месяц работаю на Myslo и в «Слободе». Вообще-то, уже больше, потому что…

С редакцией я познакомилась в далёком 2018 году, когда проходила летнюю практику от универа. Я училась на факультете журналистики, и в конце первого курса распределяющая шляпа отправила меня в «Слободу». Здесь мы приглянулись другу: я осталась работать на два летних месяца, а потом продолжила учиться.

В работе на сайте я больше всего люблю комментарии. Иногда комментаторы дословно пересказывают мои мысли, иногда хочется отвечать и размышлять над спорными моментами. Скоро составлю свой личный топ!

Мои увлечения — настольный теннис, английский язык (в разговорном американском английском я чертовски хороша). С этого лета стала увлекаться фотографией на IPhone. Сейчас я вам покажу пару своих любимых работ.

Эту я назвала «Тульские горы».

Эта называется «Маленький принц».

Эта осталась без названия.

Моя мечта — прочно встать на ноги, добиться карьерных высот. Для этого я каждый день упорно работаю над собой, сражаюсь с демонами в голове. Стала изучать более обширное инфополе, слушаю именитых ораторов, читаю незаурядные тексты в популярных изданиях. И не забываю пить витаминки.

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сегодня, в 11:40 +7
 
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