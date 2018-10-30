Екатерина Коледенкова: Моя история похудения

Привет всем читателям Myslo! Вы, возможно, помните меня, я участвовала в кастинге «Похудейки» в сентябре 2017 г. Я напомню вам немного о себе. Меня зовут Екатерина, мне 29 лет. И на момент участия в кастинге мой вес составлял 88 кг. К сожалению, я не прошла его и очень огорчилась.

Мне казалось, что похудеть самой у меня никогда не получится, я расстраивалась, заедала свои переживания, и вес только прибавлялся. К новому году он уже составил 91 кг. У меня начались проблемы со здоровьем, а я все продолжала есть и считала, что вредная еда доставляет больше удовольствия, чем здоровье и красивая фигура.

Как и все люди с лишним весом я находила себе отговорки: «Это просто кость широкая», «Это всё из-за гормонов» и т. д. Но я смотрела на девочек, которые худеют в проекте, и думала: «Почему они могут, а я не могу?». И как раз в тот момент произошло событие, которое подтолкнуло меня к переменам.

В начале 2018 года я встретила бывшего коллегу, которого не видела 8 лет. Он посмотрел на меня и не постеснявшись сказал: «Катя, что ты с собой сделала? Была такая красивая и худенькая…». Это было последней каплей. Мне стало очень стыдно и обидно. Поняла, что сама себя довела до такого состояния. И тогда я взяла себя в руки и пошла покупать абонемент в спортзал.

Выбор, по совету знакомых, выпал на SportEnergy. Начала с индивидуальных тренировок, отказалась от всей вредной еды. Тренер подсказывал мне, как правильно питаться. Я начала считать калории и привыкать только к полезной пище.

Самое сложное — это начать пить достаточное количество воды. Было очень тяжело, но результат на весах доставлял такое удовольствие, которое помогало забыть о всех трудностях.

Занималась я три раза в неделю по 3 часа. Из них были 2 часа силовые и 1 час кардио. Из зала я просто выползала. Первое время после тренировок болело все до слез, я не могла встать с кровати. Но утешала себя тем, что это все в первую очередь для своего здоровья и нужно просто немного потерпеть. За первый месяц у меня ушло 10 кг. Одежда начинала потихоньку висеть на мне, окружающие — замечать мои изменения, а мне это нравилось и хотелось совершенствоваться.

Я начала заниматься своим внешним видом: сделала новую прическу, ресницы и начала ходить к косметологу. Мне все больше нравилось мое отражение в зеркале. К концу лета я уже весила 71 кг.

Так получилось, что мой тренер уехал жить в другой город, это для меня стало большим ударом. Я с ним так сдружилась, он очень помогал мне, настраивал и вдохновлял. Утешал, когда вес не уходил, а когда хотелось расслабиться — давал мне «пинка». С ним хотелось заниматься. Я ходила к нему на тренировки с огромным удовольствием.

Я расстроилась, старалась заниматься сама и параллельно искала нового тренера себе по душе. На самом деле, это очень сложно сделать. Ходила на пробные занятия во многие клубы и наконец-то остановилась на одном. Эти поиски продлились около месяца и тогда я не похудела ни на грамм, но радовалась хотя бы, что вес не прибавляется.

Сейчас я занимаюсь в «Олимпе». Тренер подобрал мне индивидуальное питание. И за этот месяц я потеряла еще 5 кг. Сейчас мой вес составляет 66 кг. Но останавливаться я не собираюсь. В моих планах еще минус 10 кг.

Тренировки стали уже частью моей жизни. К питанию я привыкла, мне практически не хочется булок, сладкого и жирного, организм сам мне напоминает, что нужно выпить воды и я, наконец-то, подружилась с завтраками.

Самый большой кайф мне доставляет поход по магазинам. Сейчас мой размер 44-й, и я могу покупать любую одежду, не боясь, что я в нее не влезу.

Я изучила множество вкусных, а главное полезных блюд. Мне хочется дальше продолжать совершенствоваться. Я смотрю на свои старые фотографии и понимаю, что это не я! Я больше не хочу быть толстушкой!

Похудеть довольно просто — это правильное питание и спорт! Но самое главное в похудении — мотивация и настрой. Хочется пожелать всем девушкам, которые борются с лишним весом, успехов. Будьте стройными, красивыми, здоровыми, а главное — счастливыми! Удачи в борьбе за красоту и здоровье!