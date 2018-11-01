Оксана Зиборова: За время болезни ребенка не набрала вес - и это радует!

И снова здравствуйте! Этот блог будет коротким, потому что после последнего блога ничего выдающегося не произошло.

Всю прошлую неделю мой ребенок болел, и я оказалась заперта дома, не имея возможности ходить в клуб «Властелин». Домашние тренировки — это не то, ну прям совсем-совсем не то… Мало того, что дома нет подходящего оборудования, так еще и ребенка нужно развлекать, целый день только и слышно: «Играть, читать, рисовать, кушать, писать, какать…». Пока корячишься на полу, он решает поиграть в маму-лошадку и лезет сверху. В зале в этом плане намного легче: всё есть, никто не мешает, мысли хоть ненадолго, но отключаются от ежедневной суеты, концентрируешься на упражнениях и своих ощущениях. В целом, сама обстановка фитнес-клуба мотивирует, глядя на окружающих, мы стараемся сделать упражнение лучше, чётче, правильней.

Да и вообще, очень важно иметь своё личное время, чтобы никто не дёргал, особенно, если ты закостенелый интроверт.

За эту неделю вес не прибавился, и это радует. Он уходит пo чyть-чyть, но стабильно, и на том спасибо. Это, конечно, не те цифры, которыми можно гордиться, но у меня есть цель, и я иду к ней.

Первый выпавший снег напомнил о том, что впереди Новый год, а лучшим новогодним подарком для меня станет достижение желаемых результатов, а именно -20 кг на весах. Пoживём — yвидим.

Эта неделя показала, что находясь в стрессе и недосыпе, я неосознанно всё же тянусь к еде и чему-нибудь «эдакому» и приходится постоянно себя одёргивать. Кто-то на стрессе худеет, а кто-то толстеет, заедая его. В этом плане мне еще есть, над чем работать со своей головой. Стресс и отсутствие режима — камень преткновения для меня. Поэтому тот факт, что на весах не прибавилось, стал для меня сюрпризом, за что я благодарю свой организм.

Моё тело — всё-таки мой друг и старается для меня. А мне нужно помогать ему. Много лет оно терпело от меня многочисленные гадости в виде вредной еды, сидячего образа жизни, недосыпа и прочего. И даже после всего этого оно мне помогает. Я поняла, что можно восстановить всё, что было утеряно. Сила воли и время — всё, что для этого нужно. Я поняла, что неважно, откуда ты начинаешь, важно, куда ты идёшь. И так в любой сфере жизни. Всегда.