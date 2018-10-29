Наталья Мельникова: Главное - слышать и слушать своего инструктора

Прошел почти месяц с момента начала занятий. Мой тренер — Пётр Копаница. Что можно сказать о нем как о человеке и тренере? Грамотный, внимательный профессионал своего дела.

Чтобы всё сложилось и заработало на результат, я рассказала ему, как на исповеди, про свое здоровье без тайн и стеснений. После этого он выдал перечень продуктов и режим питания, в соответствии с моими индивидуальными особенностями здоровья. Питание и вода составляющие успеха. Поэтому Пётр жестко следит в зале и серьезно контролирует потребление воды во время тренировок.

На индивидуальных занятиях всегда «держит руку на пульсе», оценивая физическое состояние и, по всей видимости исходя из этого, определяет возможности организма. Всё видит, подмечает, молча делает свои выводы, разговаривая при этом на отвлеченные темы. Какой вывод я сделала из занятий и общения с Петром — слушать, СЛЫШАТЬ и выполнять то, что говорит тебе твой тренер — это, по моему глубокому убеждению, залог успеха в работе с ним. Он — юморист, открытый, добрый, но требовательный. Я благодарна ему за его профессионализм и чувство юмора. Мне повезло с тренером. Общение с ним отлично мотивирует и стимулирует идти дальше по пути к намеченной цели.

По прошествии месяца точно могу сказать, если кто-то решил заняться всерьез своим здоровьем и физическим состоянием тела, приходите в #ВФОРМЕ и не бесцельно бродите от тренажера к тренажеру, может быть даже и пытаясь заниматься на них, а возьмите несколько персональных тренировок с инструктором, это поможет в осуществлении ваших целей.