Людмила Антошечкина: Никак не могу определиться с новогодним платьем!

Всем привет! Лишний вес сейчас очень трудно уходит. Если в начале проекта я сбрасывала 2-3 кг в неделю, то сейчас 0,5-1 кг. К силовым и кардионагрузкам я еще добавила бассейн. Учусь плавать, так что по идее вес должен начать лучше уходить.

До Нового года и корпоратива совсем немного времени, а я еще не купила себе платье. Сейчас, когда мой размер одежды почти 48-й, выбор нарядов огромен, глаза разбегаются! Никак не могу определиться, какое платье хочу.

Друзья заметили, что я значительно похудела, а бывшая коллега даже не узнала меня, когда столкнулась со мной в магазине.

Как большинство худеющих, я уже продумываю свое новогоднее меню, чтобы было вкусно и невредно для меня. Научилась делать не очень калорийную заправку для салатов, нашла рецепт запекания говядины и легкий десерт. Вот рецепт теплого салата, который мне очень нравится. 300 г говядины (пожарить на оливковом масле), 50 г маслин, 30 г оливок, 30 мл соевого соуса, 20 мл оливкового масла (для жарки и заправки), 3 помидора, 1 головка красного лука, 40 г рукколы, 2 зубчика чеснока, немного петрушки и базилика.

Мои объемы на данный момент: грудь 96 см, талия 78 см, бедра 108 см.

От редакции. Людмила Антошечкина (велнесс-центр N-ergo). Ее вес –

87 кг. Сбросила 16 кг, это 15,5% от веса.