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«Я худею!»
Ольга Антонова: Меняется тело, меняюсь и я!

Ольга Антонова: Меняется тело, меняюсь и я!

За время проекта я научилась планировать своё время, ценить свой труд и улучшила навыки кулинарии. Много узнала об обмене веществ и особенностях женского организма. Это целая наука – понимать своё тело.
Основа здорового образа жизни – правильное, сбалансированное питание. Я продолжаю совершенствовать свой рацион, ищу свою золотую середину. Для меня очень важно, чтобы было разнообразие в еде. Поэтому в моей кулинарной практике продолжают копиться новые рецепты. И когда дети уплетают их с удовольствием, это лучшая благодарность для меня.

Не всегда события идут по плану. Я сорвала спину. Не на тренировке, нет. Неудачно взяла на руки свою трехлетнюю дочку и на следующие 11 дней выпала из режима тренировок. Теперь постепенно возвращаюсь в ритм.

Перерыв в занятиях оставил свой отпечаток: в этом месяце прогресс небольшой. Но есть и преимущества: тело отдохнуло, и я с новыми силами готова к следующему этапу.

Мои объемы: грудь 98 см (было 100), талия 79 см (было 94), бедра 110 см (было 124).
В преддверии Нового года желаю всем участ­ницам и читателям крепкого здоровья, задорного настроения и успехов во всех делах!

От редакции. Ольга Антонова (фитнес-клуб «Властелин»). Ее вес – 80,5 кг. Сбросила 16,6 кг, это 17% от веса. 

Автор: Лариса Тимофеева, сегодня, в 13:35 +10
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