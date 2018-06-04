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«Я худею!»
Елена Шнаревич: «Выступила на конкурсе «Энергичное тело». Это было круто!»

Елена Шнаревич: «Выступила на конкурсе «Энергичное тело». Это было круто!»

Всем привет! Закончился проект «Похудей со «Слободой», но не закончилась моя работа над собой. Я приобрела абонемент любимый клуб N-ergo и продолжаю заниматься дальше.
Ранее я писала о том, что решила участвовать в конкурсе «Энергичное тело», который ежегодно проходит внутри клуба. Хотелось попробовать себя в чём-то новом и испытать свои силы.

Подготовка к конкурсу была очень тяжёлой, как в физическом плане, так и в моральном. Ежедневные кардио нагрузки + силовые упражнения, бешеная сушка в последнюю неделю перед конкурсом, поиски подходящего купальника, туфель, страз и т. д… Всё это реально отнимало много времени и сил.

Я продолжаю заниматься с Олесей Фоминой, именно она меня готовила к этому конкурсу, подбирала для меня всё новые и новые комплексы упражнений, уделяя особенное внимание проблемным местам.

Морально справиться с задачей помогли друзья и мой любимый муж, который как никто поддерживал меня и верил, что у меня все получится!
И вот он долгожданный день) Такого напряжения я наверное никогда не испытывала!

Полный зал зрителей и мы, участники и участницы, за кулисами. Все нервничали, но не забывали поддерживать друг друга. Я участвовала в двух номинациях:

  • Весовая категория 60−70 кг. В ней я заняла 3-е место.
  • Супертрансформация. В этой категории я заняла 2-е место.

Мне было очень приятно и даже неожиданно оказаться в призёрах! Ведь конкуренция была сильной, я видела, как девочки старались и чего добились!

К конкурсу я пришла с весом 60 кг. Теперь твёрдо решила, что хватит худеть, и все силы теперь пойдут на улучшение фигуры — очень хочется добиться рельефного, красивого тела. И стараться удержать вес в одной поре.

Хочется ещё раз сказать огромное спасибо «Слободе» за проект, ведь он действительно добавил новых красок в мою жизнь! И всем, кто поддержал меня в начале «новой» жизни и поддерживает до сих пор.

Автор: Лариса Тимофеева, вчера, в 17:31 +23
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