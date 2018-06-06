Татьяна Барщевцева: Как изменилась моя жизнь после проекта

Всем огромный привет! Сто лет не садилась за компьютер и не писала свои мысли (конечно, не считая рабочих моментов). Надеюсь, все у всех хорошо. Возможно, кто-то скучал по мне, а может и нет… Но в чем я уверена точно, так это в том, что всех ужасно интересует жизнь после проекта. Не раз читала в комментариях про разные догадки. Например, про обратный набор веса. Думают, что все растолстели до прежних форм, а то и больше…



Фото сделано сразу после проекта, вес 62 кг.

Мой сегодняшний блог будет посвящен немного не тому, как прекрасно живется после похудения, какая я умница и что все мои мечты сбылись. К сожалению, сбылось не все. Но, я надеюсь, в ближайшем будущем все будет хорошо!

Честно говоря, очень долго не могла сесть за написание блога. Все откладывала, хотела больше хороших новостей включить в свой рассказ для мотивации, но… Пишу от души, как всегда. Что в данный момент происходит в моей жизни и как сложилась моя судьба после проекта?

Во-первых, сейчас чувствуют полетят в меня камни, но я набрала 6 кг. Да-да, набрала. Сейчас я вешу не 62, а 68 кг. Но прошу вас не обращать внимания на слово «набрала», так как цифра могла быть гораздо больше — подсознание и изменение привычек дают о себе знать все равно. Вода в моей жизни так и осталась, таскаю бутылку просто везде. Главное, что изменилось — это режим питания. Вес стоял ооочень долго, даже когда порции немного увеличились и вошел алкоголь по выходным (даже совсем небольшое количество). Затем циферка веса пошла вверх.

Во-вторых, немного забросила зал, решила осуществить свою мечту — небольшое собственное дело и… забросила тренировки. Вот и вылезли небольшие огрехи.

Ну, давайте теперь о хорошем… Я стала выглядеть совсем по-другому, отношение к себе изменилось очень. Я теперь не могу позволить себе выйти без макияжа на улицу, часто смотрюсь в зеркало, больше уделяю времени себе. Маникюр вошел в привычку. Гардероб поменян полностью. Часто ношу каблуки, платья… В общем, изменения налицо.

Но касаемо своих привычек, многое мы берем на себя… Постоянно берем на себя какие-то лишние обязанности, и нам постоянно кажется, что мы кому-то должны… Вот и меня это коснулось, но я вовремя собралась и снова решила вернуться к своей цифре, с которой ушла с проекта.

Выбрала для себя клуб «Олимп» на ул. Макаренко, бассейн два раза в неделю, так как из-за перерыва надо постепенно включаться в тренировки.

Насчет питания… Мои дорогие и любимые. Как легко и незаметно к нам прилипают килограммчики, хотя нам кажется, что питаемся мы как и прежде. Нет, это все самообман: бутерброд с колбасой (он же с цельнозерновым хлебом), кусочек торта на работе (юбилей у коллеги). Самый лучший способ держать форму — вести дневник, все огрехи вылезут сразу. Не повторяйте моих ошибок!

А вообще я очень рада, что мне снова предложили написать! «Слобода"опять сработала, как моя мотивация. И теперь ждите фотоотчет с моим возвращением к тому весу, который был на проекте. Обещаю его достичь и даже превзойти. Мои дорогие, всего вам самого хорошего! Надеюсь мои советы и честные высказывания кому-нибудь помогут. Любите себя всегда, уделяйте себе время. И никому никогда не позволяйте садиться вам на шею!

P. S. Спасибо огромное за предоставленные наряды. На свадьбе сестры была самой красивой (конечно, сразу после невесты). Я всех очень люблю и желаю всем только добра!