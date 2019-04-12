Ирина Диканова: Прибавила к тренировкам аквааэробику. Это чудо!

Доброго времени суток всем! Сразу начну с результата. На сегодня я вешу 82 кг. Последнее время вес не так быстро уходит, как это было в самом начале. Это и понятно, организм адаптировался к новому образу жизни, питанию, тренировкам. Но тем не менее, результат есть — минус 31 килограмм.

Поэтому, хоть и маленькими, но верными шажками, я продвигаюсь вперед. А если стрелка на весах долгое время не меняется, это не значит, что в организме ничего не происходит. Вес — это только один из вариантов измерения результатов, причём не самый объективный.

Начиная с сентября, раз в две недели, мой тренер Татьяна Кушнир измеряет ещё и мои объемы (груди, талии, бедер). Потери составляют минус 24, 27 и 25 см соответственно. Естественно, изменился размер одежды. Начинаю уже приобретать вещи 52-го размера.

Когда я сравниваю себя на прошлогодних фотографии и себя нынешнюю, задаю вопрос: куда всё делось? Как я все это смогла? Но, тем не менее результат есть и он перед вами.

Какие ещё изменения произошли в моей жизни? К силовым, кардиотренировкам и зумбе, добавилась ещё и аквааэробика.

Теперь я регулярно посещаю и групповые занятия. Аквааэробика — это физкультура в воде под музыкальное сопровождение, можно сказать — аэробика в воде. Аквааэробика является отличной профилактикой многих заболеваний, в том числе болезней сердечно-сосудистой и нервной системы, заболеваний суставов, а так же она помогает избавиться от лишнего веса.

В воде, благодаря выталкивающей силе, слабее действие гравитации, что для тела создает опору, и воздействие нагрузки на организм в целом снижается. Заниматься аквааэробикой могут даже те люди, которые не умеют плавать. Для того, чтобы человек не просто держался на воде, но и выполнял различные упражнения используются специальные пояса, нарукавники, гантели и другое снаряжение, благодаря которому и захочешь утонуть — не утонешь!

Как правило, тренировка состоит из таких этапов, как разминка, основная часть и восстановительная часть. Ощущения после неё — непередаваемые! Всем советую — попробовать заняться аквааэробикой! Конечно, есть определенные неудобства, ведь у нас в городе не так много фитнес-залов с бассейнами. А посещать тренажерный клуб по одному адресу, а потом идти в бассейн в другое место, не очень то и удобно. Но мне повезло, в велнесс-центре N-ergo есть всё! Здесь прекрасный большой бассейн и замечательные инструкторы (можете считать это рекламой, но это действительно отличный клуб!).

До встречи! Ваша Ирина Диканова