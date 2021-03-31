Лариса Барзенкова: «Я боялась публичности. Но оказалось, что читатели Myslo готовы поддержать!»

Всем доброго времени суток! Хочу поблагодарить всех, кто меня поддерживал на этапе голосования! Спасибо вам за ваши комментарии, они очень воодушевляют и вдохновляют! Уверена, с такой поддержкой успех будет!

Итак, что же было после подведения итогов? 24 марта в 9.30 я и другие участники встретились в редакции «Слободы». Девчонки все оказались очень открытыми и позитивными. Мы подружились, обменялись телефонами и создали свой чат в телеграмм.

Мой вес на начало проекта — 97 кг.

В фитнес-клубе «Властелин» я познакомилась со своим тренером, Денисом Азимовым, мы сделали несколько фото и договорились на следующий день о тренировке.

Денис настоящий профессионал! Первая же тренировка открыла мне новую меня. Я даже и не знала о существовании многих мышц. Теперь они дают о себе знать. Очень!

Вообще-то я занималась дома. Занималась северной ходьбой в парке и проходила 4−5 раз в неделю по 10 000 шагов. Делала дома планку и общую разминку. После первой же тренировки я поняла, что этого было недостаточно.

Вообще нам свойственно себя жалеть и часто мы обманываем самих себя в том, что делаем все для оптимального веса, вот только результата что-то нет.

Денис сразу вернул в реальность)). Очень тактичный, внимательный, настроенный только на результат!

Если честно, мне было в начале очень страшно. Я боялась публичности, реакции общественности, ведь все то, что обо мне написано — очень личное и больное, но, как оказалось, напрасно! Аудитория myslo очень дружественная, готовая помочь и поддержать! Еще раз вам всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО!