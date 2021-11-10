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«Я худею!»
Татьяна Медведева: «Выздоравливаю и возвращаюсь к тренировкам. На весах минус 18,8 кг»

Татьяна Медведева: «Выздоравливаю и возвращаюсь к тренировкам. На весах минус 18,8 кг»

Приветствую всех!

До конца проекта осталось чуть больше двух недель и редакция уже выставила предварительные результаты.

Мой вес на сегодня 80,5 кг.

За кого вы болеете всю дорогу?

На самом деле не привычно осознавать, что скоро всё закончится, так естественно жить в «состоянии проекта». Но всему есть конец, как нам известно. Настроение такое — хочется уже подводить итоги. Есть выводы и есть чем поделиться. Но, думаю, оставить это до последнего поста)

Я, благо, выздоровела, осталось только немного долечить насморк. Уже почти ушла слабость и я понемногу занимаюсь дома: делаю зарядку, растяжку, гуляю. Как же было тяжело почти две недели провести дома, для меня это личный ад)

До финала проекта совсем немного, нужно поднажать так или иначе.

Я обдумываю, как буду дальше действовать, когда всё закончится и волшебного пинка больше не будет)

Уверена, начнётся более интересное и непростое время — ведь все мы отправимся в свободное плавание.
Я не сомневаюсь в том, что никто из нас не будет останавливаться на достигнутом!

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Автор: Лариса Тимофеева
вчера, в 14:29 +9
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