Лариса Барзенкова: «Минус 12 кг! Я нашла ключ к своему телу! Остается следовать плану»

Всем привет и снова о главном))

В этом блоге хочется ответить на частые вопросы, встречающиеся в комментариях к моим постам. Самый популярный вопрос, который задают с самого начала проекта: «А что мешало Вам раньше начать худеть, до проекта?»

Отвечаю: после операции не было дня, чтобы я не стремилась вернуть свою фигуру, и каждый раз все напрасно. Не то чтобы не было результатов, они были, но очень скромные и ненадолго.

Я искала ключ к своему телу. Ведь раньше мне никогда не приходилось худеть, я просто не поправлялась.

Вот и после операции я хотела так же, но увы. Четыре года гормонотерапии свели на нет все мои усилия, но и после нее я так и не смогла найти ключ к своему телу.

На проект пришла с огромной надеждой. Поэтому когда мне задавали такой вопрос снова и снова, я была в недоумении. Спасибо читателю Мише Б. Он-то как раз и пояснил, что на проект приходят пропиариться, выйти замуж, да мало ли зачем, только не для похудения))). Что ж, я белая ворона (хах)

Очень часто звучит рекомендация — меньше жрать и больше двигаться.

Прям рассмешили))) Настолько туманная рекомендация))))

За то время, что я в проекте, мне пришлось перелопатить кучу литературы, пройти массу обучений, в том числе у профессоров РАМН, пройти кучу обследований весьма дорогостоящих (это к вопросу о халяве в проекте), даже полежать в больнице. И вот к какому выводу я пришла:

Если ваш вес больше 85 кг, вам категорически запрещены силовые жиросжигающие тренировки. Ходьба и еще раз ходьба, например Северная вам в помощь. Причем пресловутые 10 000 шагов необходимо проходить не за день, а за один раз непрерывно! В тренажерном зале фитнес-клуба «Властелин» есть куча кардиотренажеров, вот вам туда! Эта рекомендация поможет сохранить суставы.

При этом никакая ходьба не поможет вам сбросить свой вес без ОГРАНИЧЕНИЯ в питании. Ну, вот это прописная истина, скажете вы. Только вот вопрос, что ограничивать, сколько раз в день питаться и чем? А ведь это главный страх людей с лишним весом. Все они (и я в их числе) столько раз худели с мучительным ограничением в питании, но килограммы возвращались с довеском. Так что само слово ОГРАНИЧЕНИЕ вызывает страх голода и пищевых соблазнов.

Я считаю, что наконец-то нашла способ похудения без возврата к прежним килограммам. Но вот в чем ловушка для всех худеющих: это никогда не одна диета или один способ питания. Каждый раз делается анализ питания, что-то меняется, что-то добавляется, что-то убирается. Каждый организм индивидуальный. От неграмотного ограничения в питании можно лишиться желчного пузыря или посадить печень, заработать гастрит желудка, да мало ли что еще.

Необходимо иметь четкую цель в движении к стройности и решимость, а это уже психология. Человек должен иметь твердый настрой. Сколько бы неудач он не пережил. Как его в себе выработать, если, например, человек считает, что у него слабая воля. На самом деле просто, но занимает некоторое время. Начните вырабатывать две привычки в месяц. Например, ходьба и отказ от мучного, через месяц это будут новые две привычки. Правда в том, что вы вряд ли будете худеть, потому что, похудение это соблюдение сразу целого ряда привычек и постоянный контроль за своим питанием и самочувствием, но и поправляться вы не будете. Хорошая новость в таком постепенном подходе в том, что когда вы примете решение снижать вес, у вас уже будет необходимый набор привычек и ограничение в питании на самом деле больше не будет мучительным, поскольку это для вас уже норма.

Сон и еще раз сон. Даже если вы все делаете «по циркулю» (я, например, по будильнику), но есть нарушение режима сна — это причина, чтобы вес пошел в плюс.

На сегодняшний день мой вес — 85 кг. За две недели еще минус 2,5 кг.

Ну, и, конечно, про отеки, а как же без них. Они все еще есть, но гораздо меньше. Эту проблему я буду решать еще несколько месяцев, но уже навсегда. Скоро я буду сдавать очередные анализы и врач будет смотреть, насколько улучшилась моя биохимия крови, и уже потом корректировать лечение. Главное, что я нашла ключ к своему телу! Это моя победа! И теперь остается просто следовать плану.

У Бога нет других рук, кроме наших! Здоровья вам и вашим близким!