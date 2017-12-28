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«Я худею!»
Елена Парамонова: Дорогие портальцы, с наступающим вас!

Елена Парамонова: Дорогие портальцы, с наступающим вас!

Добрый день, портальцы. Вот и подходит к концу первый этап «Похудейки». Эти четыре месяца были для меня хорошим пинком. Началом моей новой жизни. Результаты пока не очень радуют. Но я не отчаиваюсь.

Буду продолжать правильно питаться и заниматься спортом. Бегать по улице со своим четвероногим другом (Арчи).

Дорогие портальцы! Поздравляю всех вас с наступающим Новым 2018 годом. От всей души поздравляю весь коллектив газеты «Слобода».

Желаю моря эмоций и отличного настроения. А девчонкам из «Похудейки» говорю: «Так держать». Ни шагу назад, а только вперёд к своим целям и мечтам. Всем до встречи в Новом году!

Автор: Лариса Тимофеева, сегодня, в 09:39 +5
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