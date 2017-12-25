Елена Шнаревич: «Больше я не толстуха!»
3,5 месяца как миг пролетело,
И я изменилась! Я похудела!
Сравнив как-то фотки (что было, что стало),
Я, если честно, чуть в кому не впала!
И куда же я всё время смотрела?!
Что так запустилась и так растолстела?
Теперь бутербродам и булкам табу,
А я налегке в фитнес-центр бегу.
И пусть далеко мне ещё до модели,
Я твёрдо иду к намеченной цели.
Для себя я уже победителем стала,
Ведь я этот путь не по слухам познала.
Собрав в кулачок силу воли и духа
Я вам смело скажу: «Больше я не толстуха!»
Я снова девчонка восемнадцати лет
Со счастливой улыбкой и шуткой в ответ.
Я хочу поздравить всю редакцию «Слободы», портальцев и гостей, друзей, родных и близких с наступающим Новым годом и пожелать всем отличного настроения, счастья радости, удачи, здоровья и исполнения самых заветных желаний!!! А у нас праздники уже начались))