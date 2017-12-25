Елена Шнаревич: «Больше я не толстуха!»

3,5 месяца как миг пролетело,

И я изменилась! Я похудела!

Сравнив как-то фотки (что было, что стало),

Я, если честно, чуть в кому не впала!

И куда же я всё время смотрела?!

Что так запустилась и так растолстела?

Теперь бутербродам и булкам табу,

А я налегке в фитнес-центр бегу.

И пусть далеко мне ещё до модели,

Я твёрдо иду к намеченной цели.

Для себя я уже победителем стала,

Ведь я этот путь не по слухам познала.

Собрав в кулачок силу воли и духа

Я вам смело скажу: «Больше я не толстуха!»

Я снова девчонка восемнадцати лет

Со счастливой улыбкой и шуткой в ответ.

Я хочу поздравить всю редакцию «Слободы», портальцев и гостей, друзей, родных и близких с наступающим Новым годом и пожелать всем отличного настроения, счастья радости, удачи, здоровья и исполнения самых заветных желаний!!! А у нас праздники уже начались))