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«Я худею!»
Ольга Калугина: Пора идти за новым купальником!

Ольга Калугина: Пора идти за новым купальником!

Всем привет! В первую очередь, хочу всех поздравить с наступающим Новым годом! Пусть все ваши мечты сбываются!

Ну и, конечно, о себе! Не могу лицемерить и писать, что все хорошо и замечательно. Настроение, конечно, на нуле, позитив уснул надолго, т. к. в нашей семье замечательный человечек ушел на небеса. Да, конечно, за это время был небольшой срыв. И сейчас не об этом.

Страшно подумать, что скоро в нашем проекте будет отсеивание. Разница в весе у меня с началом проекта небольшая, но все же есть. Смотрю на старые вещи, и хочется идти только вперед!

Переписывалась со своим тренером из клуба «Лига чемпионов» Альбиной. Она говорит, что все идет по плану, торопиться не нужно.

Сходила на душ Шарко. Была смешная ситуация. Купальник стал большим, и от напора воды чуть с меня не слетел. Успела поймать! После праздника пойду покупать новый. А тут у нас еще добрая женщина говорит: «Да ладно, через год опять в пору будет!» Она для меня повлияла, как на быка красный цвет. Я подумала: не дождешься, такой радости я тебе не доставлю!

Автор: Лариса Тимофеева, сегодня, в 11:10 +14
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