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«Я худею!»
Ольга Калугина: Правильное питание и тренировки уже стали частью моей жизни

Ольга Калугина: Правильное питание и тренировки уже стали частью моей жизни

Здравствуйте! Честно скажу, голову ломаю - не знаю, что и писать, да и фоток мало выложу, а то как-то получается одно и то же. Я открыла недавно в своем мозге такие мысли, и где же они раньше были, наверное, спали от всяких некачественных вкусняшек.

Многим людям кажется, что правильное питание — это мало того, что смертельно скучно, так ещё и на редкость невкусно, грустно... И вообще, живём один раз, и от жизни нужно получать удовольствие (по крайне мере, это точно мои мысли в прошлом). И тут таится огромная ошибка: правильное питание — это далеко не только обезжиренные творожки, яблоки и салатики.

Здоровое питание — это свежая, качественная, натуральная, правильно приготовленная, сбалансированная и, самое главное, вкусная пища. Это пища, покупая и употребляя которую, мы выражаем любовь к себе и своему телу.


Да, вес уходит не спеша, не торопясь. В среднем получается 1 кг 100 г в неделю, я думаю, что это нормально, а то потом вся кожа повиснет от спешки. Правильное питание и тренировки для меня уже стали частью моей жизни. Это интересно и нескучно, как это было раньше. Да, конечно, найдешь какую-нибудь диету в интернете и сидишь плачешь над ней неделю, а потом срываешься... Сейчас вспоминаю и смешно.

И уже ощущается, что стала чувствовать себя легче, свободнее и бодрее — улучшился сон, повысился жизненный тонус и настроение, ушли несколько лишних килограммов — не зря говорят, что ожирение — это болезнь. Сейчас мой вес 72,8 кг, то есть минус 7 кг 200 г.

Результат, конечно, вдохновляет. Я не хочу останавливаться на достигнутом. И главное, я сделала вывод: любить себя по-настоящему - это не жалеть себя, а, наоборот, это вставать с дивана и делать упражнения, несмотря ни на что.

Автор: Лариса Тимофеева, вчера, в 12:23 +18
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