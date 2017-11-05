Ольга Калугина: Правильное питание и тренировки уже стали частью моей жизни

Здравствуйте! Честно скажу, голову ломаю - не знаю, что и писать, да и фоток мало выложу, а то как-то получается одно и то же. Я открыла недавно в своем мозге такие мысли, и где же они раньше были, наверное, спали от всяких некачественных вкусняшек.

Многим людям кажется, что правильное питание — это мало того, что смертельно скучно, так ещё и на редкость невкусно, грустно... И вообще, живём один раз, и от жизни нужно получать удовольствие (по крайне мере, это точно мои мысли в прошлом). И тут таится огромная ошибка: правильное питание — это далеко не только обезжиренные творожки, яблоки и салатики.

Здоровое питание — это свежая, качественная, натуральная, правильно приготовленная, сбалансированная и, самое главное, вкусная пища. Это пища, покупая и употребляя которую, мы выражаем любовь к себе и своему телу.



Да, вес уходит не спеша, не торопясь. В среднем получается 1 кг 100 г в неделю, я думаю, что это нормально, а то потом вся кожа повиснет от спешки. Правильное питание и тренировки для меня уже стали частью моей жизни. Это интересно и нескучно, как это было раньше. Да, конечно, найдешь какую-нибудь диету в интернете и сидишь плачешь над ней неделю, а потом срываешься... Сейчас вспоминаю и смешно.

И уже ощущается, что стала чувствовать себя легче, свободнее и бодрее — улучшился сон, повысился жизненный тонус и настроение, ушли несколько лишних килограммов — не зря говорят, что ожирение — это болезнь. Сейчас мой вес 72,8 кг, то есть минус 7 кг 200 г.