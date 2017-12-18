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«Я худею!»
Елена Москалюк: Я стала выносливее!

Елена Москалюк: Я стала выносливее!

Здравствуйте! О питании много было сказано в прошлый раз, добавлю только, что в голове окончательно закрепилась мысль «Я ем, чтобы жить, а не живу, чтобы есть!». По преж­нему катастрофически не хватает времени, но спортзал всегда в приоритете.

За время в проекте я стала намного выносливей, перестала стесняться на групповых занятиях. Лишний вес сделал меня ленивой. Но я веду борьбу и побеждаю! Там, где раньше села бы за руль, сейчас иду пешком. Уже начала готовиться к празднику. Меню продумала, будет вкусно, полезно и немного!
Мои объемы: грудь 108 см (было 115), талия 93 см (было 112), бедра 107 см (было 120).

От редакции. Елена Москалюк (фитнес-центр «Лига чемпионов»). Ее вес – 87,5 кг. Сбросила 10 кг, это 10,2% веса.

Автор: Лариса Тимофеева, вчера, в 18:02 +12
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