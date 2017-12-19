Елена Парамонова: Качаю пресс - борюсь с животом!

Вот и пролетели три месяца с начала «Похудейки». Я уже привыкла к правильному питанию, много читаю о нем и что-то беру себе на заметку. К Новому году уже приготовила платье 48-го размера. Я в него уже влезаю, но мой вредный живот выдаёт себя. И с этим я борюсь. Качаю пресс, хожу на групповые тренировки (Cardio Attack, Power Pump).

Тренировки проходят под активную музыку, которая не дает остановиться. С уверенностью могу сказать, что не сойду с намеченного пути, как бы это тяжело ни было.

Мои объемы: грудь 112 см, талия 95 см, бедра 111 см.

От редакции. Елена Парамонова (фитнес-клуб «Властелин»). Ее вес – 81,5 кг. Сбросила 8,5 кг, это 9,4% от веса.