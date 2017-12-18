Ольга Калугина: На шубке уже пуговички можно перешивать!

Вот и пролетели три месяца проекта. Результаты не очень радуют, но все же они есть. А главное, за это время поменялись вкусы – смотрю на еду по-другому. Как вспомню раньше: на всё смотрела голодными глазами, прям стыдно. Сейчас все время чувствую легкость, даже делаю более глубокие приседания. Раньше колени болели сильно, теперь этого больше нет! Это моя маленькая победа, чему я очень рада.

Померила свои старые вещички – велики! Вот по вещам я вижу, что похудела. На следующий год придется шубку поменять. Она мне впритык была, а сейчас уже надо пуговички перешивать. Хорошо-то как!

От редакции. Ольга Калугина (фитнес-центр «Лига чемпионов»). Ее вес – 70 кг. Сбросила 10 кг, это 12,5% от веса.