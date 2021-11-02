Лариса Барзенкова: «Ура! Я победила отеки, и вес снова пошел вниз!»

Всем привет!

Ура! Я победила отеки, и вес снова пошел вниз!

За 10 дней минус составил 4,3 кг. Водичка сливается, жить стало легче. Даже начинает виднеться щиколотка. Если кто когда-либо страдал такой проблемой — поймет меня. Невыносимо жить, когда отеки такой силы, что кажется кожа вот-вот лопнет. И вот ощущение полного отсутствия боли! Я не скажу, что отеки полностью ушли, но они сливаются и, судя по весу, сливаются хорошо. Что помогло? Конечно, отличные специалисты, а с моей стороны — только дисциплина!

«Можно достичь всего, что ум может постичь и во что он может поверить!» — Брайан Трейси.

Главное, никогда не сдаваться! Надо верить в себя, никогда не опускать руки, даже если весь мир против тебя, да что там мир, твой организм против тебя! Я чувствую себя Победителем, именно так, с большой буквы П! Хочется визжать от радости и восторга! Одежда вся словно повисла на мне и это настоящее счастье!

Главное, не воспевать свои болячки, а искать выход, искать возможности, любые, пока не найдется решение.

Я задалась вопросом, а что я скажу, если ко мне подойдет человек с такой же проблемой как у меня и спросит о ее решении? И вдруг поняла, какой тяжёлый путь я прошла, столько поисков, столько неверных решений, столько раз опускались руки. Что ответить? Ведь каждый организм индивидуальный! Но все же алгоритм для всех есть.

Первое, что необходимо сделать — это отследить эту проблему, ее характер. Ну, например, вы решили похудеть. Выбрали приемлемую систему питания, записались в фитнес-клуб и через месяц тренировок и питания обнаружили отеки. Почему через месяц? Да потому что за месяц мышцы адаптируются к тренировкам и отеки, которые появляются от перетренированности, уже пройдут, а вот если не прошли, как у меня, вот здесь начинается самое интересное.

Конечно, необходимо проанализировать сначала питание на предмет, нет ли там продуктов, задерживающих воду в организме.

Даже молоко может задерживать воду, а еще помидоры и не только.

Здесь может понадобиться диетолог или нутрициолог.

Если таких продуктов нет, то необходимо понаблюдать за отеками. Как они появляются и исчезают? Исчезают ли вообще (хотя бы частично) или нет? Где их концентрация больше всего и в какое время суток?

Если отеки появляются утром в верхней части тела (лицо, руки), а к вечеру спускаются вниз (ноги), то проблема с детоксикацией. Необходимо проверить печень.

Если отеки в ногах и не проходят вообще - это проблема с почками или лимфой. В зависимости от характера отечности врач поймет, в чем проблема.

Второе: найдите специалиста. Это самое сложное.

Третье, строго следуйте предписаниям врача. Дисциплина превыше всего. Даже если все идет не так, как вы ожидаете, или не с такой скоростью, как вам бы хотелось.

Ну, и четвертое! Анализируйте свое состояние, сообщайте об этом врачу. Отнеситесь чутко к себе и все обязательно получится!

Мой вес на сегодня 87,5 кг. Мне гораздо легче, кожа как будто выдохнула, вся светится. Состояние влюбленности! Хочется обнять весь мир!

Всем здоровья и ощущения весны!