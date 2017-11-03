Ольга Антонова: 13 килограммов спустя...

Меняется тело, меняются привычки, изменения происходят во всех сферах моей жизни. Но главное — меняется отношение к себе.

В последнее время я много читаю информации о том, как связано наше мышление и наш внешний вид. Во многом к полноте ведет неуважение, нелюбовь к себе… Просто эти слова понимаешь не сразу. «Как это я себя не люблю? Я себя люблю! И уважаю!» Однако при этом несколько последних лет я ставила свои интересы в конец списка, думая, что делаю лучше семье. Это было огромной ошибкой.

И теперь я понимаю, что не беременность и декрет сделали меня «больше», и даже не макароны…

Последние три года я почти не покупала новой одежды: ходила в том, что носила на последних сроках беременности. Старалась экономить на всём: на косметике, парикмахерских услугах. Если можно было без чего-то обойтись — я обходилась. Я уделяла времени всем и всему, кроме себя…

На фото слева — новый 2012, а справа — новый 2017. За 31 декабря 2016 года я успела помыть и расставить кухонный гарнитур, предварительно убрав из кухни строительные материалы и инструменты, разложить посуду, а затем приготовить еду, накрыть стол и даже нарядить детей! Себе успела только помыть голову и немного «подрисовать» лицо. На то, чтобы переодеться ни сил, ни желания не осталось. А ведь я даже платье приготовила: примерила заранее, погладила, повесила аккуратно. Но готовка и уборка оказались важнее. И подобных примеров можно привести массу. Просто Новый год — мой самый любимый праздник.

Две недели назад делала ревизию в косметичке. Тени, румяна, тональный крем, некоторые средства по уходу отправились в мусорное ведро. Почти новые, почти не использованные. Они были куплены три года назад, когда я вернулась из роддома. Тогда я обновила косметичку целиком с учётом настроения, модных тенденций, потребностей кожи… Но к жизни, полной любви к себе, так и не вернулась.



Сейчас я сама себе напоминаю маленькую девочку, потому что многое делаю впервые. Это очень робкие шажки на пути к себе, но они есть. Я учусь говорить «нет», учусь слышать себя.

Теперь, когда я прихожу уставшая домой, я не мою гору посуды и не встаю к плите. Первый час я отдыхаю: пью вкусный чай или кофе, ложусь на полчаса подремать. И только после этого принимаюсь за домашнюю работу. При этом часть работы поручаю мужу и детям. И к вечеру у меня остаются силы на себя. Плюс я стала намного спокойнее.

На «минус 13» сделала себе подарок. Давно хотела попробовать нарастить реснички. Решила, что это будет лучший способ наградить себя за приложенные усилия.

На этих выходных планирую перебрать содержимое шкафа. Убрать вещи, которые мне велики, и те, которые давно пора выбросить. Основной акцент планирую сделать на одежде, которая мне по размеру. Кстати, 50-й мне уже впору.