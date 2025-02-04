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В Алексине сотрудник Wildberries сходил «по-большому» в товары на складе
Скрин из видео в телеграм-канале «Тула Жесть».

В Алексине сотрудник Wildberries сходил «по-большому» в товары на складе

В компании отметили, что уже прекратили сотрудничество с работником.

В Алексине на складе Wildberries сотрудник сходил «по-большому» прямо в товары. 

В пресс-службе компании отметили, что уже прекратили сотрудничество с указанным на архивной видеозаписи исполнителем. Он больше не будет иметь возможности оказывать услуги на любом из объектов компании.

«Поврежденный товар утилизирован, продавцу будет произведена компенсация. Оснащение системой видеонаблюдения позволяет предупреждать случаи намеренной порчи товара на объектах и своевременно выявлять злоумышленников», — подчеркнули в Wildberries. 

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