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Теперь до 2030-го: названы новые сроки замены лифтов, срок эксплуатации которых закончен
Фото из архива Myslo.ru

Теперь до 2030-го: названы новые сроки замены лифтов, срок эксплуатации которых закончен

О замене лифтов в жилых домах рассказал на брифинге министр ЖКЖ Тульской области Олег Дючков.

В Тульской области в домах, накапливающих средства на капремонт на «котловом» счете, в 2018-2024 годах за счет Фонда капитального ремонта заменено 859 лифтов. Это примерно 70% от общего количества, требующего обновления.

В 2025 году запланирована замена еще 102 лифтов в 19 домах на общую сумму 360 млн рублей. Все работы будут также проводиться Фондом капремонта.

О том, как будет решаться проблема, в домах, собирающих средства на капремонт на спецсчетах, рассказал министр ЖКЖ Тульской области Олег Дючков:

– В регламент Единого таможенного союза внесены изменения в части продления сроков нормативной эксплуатации лифтов до 2030 года. Сейчас на федеральном уровне формируются новые и расширяются существующие механизмы по замене лифтов в домах, которые собирают средства на спецсчетах.

Руководитель ведомства подчеркнул, что новые сроки предполагают, что к 2030 году все лифты, срок эксплуатации которых закончен, должны быть обновлены.

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