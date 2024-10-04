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  5. 7 лучших комментариев: 27 сентября - 4 октября - Блог «Лучшие комментарии» - MySlo.ru
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Лучшие комментарии
7 лучших комментариев: 27 сентября - 4 октября

7 лучших комментариев: 27 сентября - 4 октября

Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но всё равно самые лучшие!»

Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.

- 1 -

Как будет выглядеть новый ЖК на ул. Ф. Энгельса, который построят на месте типографии

- 2 -

В Туле врач захотела купить криптовалюту и потеряла 6,3 млн рублей

- 3 -

- 4 -

Дмитрий Миляев вручил награды тульским педагогам

- 5 -

В Госдуме предложили наказывать родителей квадроберов

- 6 -

В Белоусовском парке закрыли сезонный туалет

- 7 -

Фермерские продукты, здоровые полуфабрикаты и крендель-рекордсмен: в Туле открылся рынок «Четыре сезона»

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Автор:
вчера, в 17:33 +2

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8 лучших комментариев: 20 сентября - 27 сентября
8 лучших комментариев: 20 сентября - 27 сентября
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