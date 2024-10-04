7 лучших комментариев: 27 сентября - 4 октября

Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но всё равно самые лучшие!»
Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.
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Как будет выглядеть новый ЖК на ул. Ф. Энгельса, который построят на месте типографии
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В Туле врач захотела купить криптовалюту и потеряла 6,3 млн рублей
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Дмитрий Миляев вручил награды тульским педагогам
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В Госдуме предложили наказывать родителей квадроберов
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В Белоусовском парке закрыли сезонный туалет
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Фермерские продукты, здоровые полуфабрикаты и крендель-рекордсмен: в Туле открылся рынок «Четыре сезона»
Лучший комментатор недели - ...