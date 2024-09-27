8 лучших комментариев: 20 сентября - 27 сентября

Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но всё равно самые лучшие!»
Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.
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«Родные, мы с Еленой — очень занятые люди»: Певец SHAMAN разводится с женой
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Новым мэром Тулы стал Алексей Эрк
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В опасном месте на Калужском шоссе почти не осталось ограничительных столбиков
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Цены на новостройки Тулы снижаются второй месяц подряд
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Мигранта легкого поведения депортируют из Тульской области за пропаганду ЛГБТ*
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Россиян начнут лишать свободы за оскорбления властей в интернете
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В Туле чаще всего безбилетники ездят на автобусах
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В Тульской области отметят День беременных
Лучший комментатор недели - ...