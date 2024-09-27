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  5. 8 лучших комментариев: 20 сентября - 27 сентября - Блог «Лучшие комментарии» - MySlo.ru
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Лучшие комментарии
8 лучших комментариев: 20 сентября - 27 сентября

8 лучших комментариев: 20 сентября - 27 сентября

Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но всё равно самые лучшие!»

Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.

- 1 -

«Родные, мы с Еленой — очень занятые люди»: Певец SHAMAN разводится с женой

- 2 -

Новым мэром Тулы стал Алексей Эрк

- 3 -

В опасном месте на Калужском шоссе почти не осталось ограничительных столбиков

- 4 -

Цены на новостройки Тулы снижаются второй месяц подряд

- 5 -

Мигранта легкого поведения депортируют из Тульской области за пропаганду ЛГБТ*

- 6 -

Россиян начнут лишать свободы за оскорбления властей в интернете

- 7 -

В Туле чаще всего безбилетники ездят на автобусах

- 8 -

В Тульской области отметят День беременных

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8 лучших комментариев: 23 августа - 30 августа
8 лучших комментариев: 23 августа - 30 августа
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