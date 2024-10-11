6 лучших комментариев: 4 - 11 октября

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Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.
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Жителям Тульской области запретят выгуливать квадроберов
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В Тульской области разработали систему допризывной и военной подготовки граждан
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В Тульской области запущено 90% котельных
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В России подорожала красная икра: к Новому году цена вырастет на 35%
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С начала года психологи провели почти 9 тысяч консультаций с туляками
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В Тульскую область с начала года приехало больше 4 тысяч иностранцев
Лучший комментатор недели - ...