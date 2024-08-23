«Невозможно терпеть!»: жители Скуратово и Косой Горы пожаловались на громкий гул

В пятницу, 23 августа, в соцсетях появились сообщения о громком гуле в окрестностях Скуратово и Косой Горы:
– Это невозможно терпеть! Гудит целый день, дети не могут спать, а у меня поднялось давление и разболелась голова, – написала в одном из пабликов Марина В.
Как стало известно Myslo, источником гула стал «Щекиноазот». Вот что нам сообщили в пресс-службе компании:
«Идут пусконаладочные работы на новом комплексе компании «Щекиноазот». Компания приносит извинения за временные неудобства! О сроках проведения работ сообщим дополнительно».