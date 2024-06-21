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  5. 9 лучших комментариев: 14 июня - 21 июня - Блог «Лучшие комментарии» - MySlo.ru
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Лучшие комментарии
9 лучших комментариев: 14 июня - 21 июня

9 лучших комментариев: 14 июня - 21 июня

Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но всё равно самые лучшие!»

Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.

- 1 -

Бухлоход на Оке: владелец плота рассказал, куда держит путь

- 2 -

Более 100 пострадавших в регионах РФ: в Туле сняли с продажи опасный салат после вспышки ботулизма

- 3 -

Госдума рассмотрит закон о запрете рекламы магов и экстрасенсов

- 4 -

Дмитрий Миляев поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам

- 5 -

В Туле прошел концерт SHAMAN'а: фоторепортаж

- 6 -

В Тульской области стало больше мест для приема батареек на переработку

- 7 -

В Тульской области ожидаются перебои в работе радиостанций

- 8 -

В России хотят запретить работу в тату-индустрии без медобразования

- 9 -

6 лучших комментариев: 7 июня - 14 июня

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6 лучших комментариев: 7 июня - 14 июня
6 лучших комментариев: 7 июня - 14 июня
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