9 лучших комментариев: 14 июня - 21 июня

Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но всё равно самые лучшие!»
Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.
- 1 -
Бухлоход на Оке: владелец плота рассказал, куда держит путь
- 2 -
Более 100 пострадавших в регионах РФ: в Туле сняли с продажи опасный салат после вспышки ботулизма
- 3 -
Госдума рассмотрит закон о запрете рекламы магов и экстрасенсов
- 4 -
Дмитрий Миляев поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам
- 5 -
В Туле прошел концерт SHAMAN'а: фоторепортаж
- 6 -
В Тульской области стало больше мест для приема батареек на переработку
- 7 -
В Тульской области ожидаются перебои в работе радиостанций
- 8 -
В России хотят запретить работу в тату-индустрии без медобразования
- 9 -
6 лучших комментариев: 7 июня - 14 июня
Лучший комментатор недели - ...