6 лучших комментариев: 7 июня - 14 июня

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Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.
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Вот где тульское море! Эмоциональный фоторепортаж с самой затопленной улицы города
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Туляки рассказали, сколько должен длиться идеальный отпуск
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С 1 июля в Тульской области вырастет плата за водоснабжение и водоотведение
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В Тульской области будут изготавливать тактические пикапы
Лучший комментатор недели - ...