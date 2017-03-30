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Лучшие комментарии недели
7 лучших комментариев: 13 - 19 марта

7 лучших комментариев: 13 - 19 марта

Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но все равно самые лучшие!»

Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.

Орфография и пунктуация авторов сохранены.

 

- 1 -

Жителя Тульской области подозревают в создании «групп смерти» для подростков

 

- 2 -

В Туле промоину в асфальте «починили» щебнем

 

- 3 -

Тульские земли остаются радиоактивными спустя 30 лет после чернобыльской катастрофы

 

- 4 -

В Калининград не пустили 20 тонн замороженной рыбы из Тульской области

 

- 5 -

Нужное место: где в центре Тулы есть приличные общественные туалеты

 

- 6 -

Генетики подтвердили братство русских, украинцев и белорусов

 

- 7 -

Вышло и вошло: какие вещи немодно носить этой весной

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Автор: Алексей Герасимов, сегодня, в 18:00 +7
7 лучших комментариев: 6 - 12 марта
7 лучших комментариев: 6 - 12 марта
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