7 лучших комментариев: 13 - 19 марта
Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но все равно самые лучшие!»
Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.
Орфография и пунктуация авторов сохранены.
- 1 -
Жителя Тульской области подозревают в создании «групп смерти» для подростков
- 2 -
В Туле промоину в асфальте «починили» щебнем
- 3 -
Тульские земли остаются радиоактивными спустя 30 лет после чернобыльской катастрофы
- 4 -
В Калининград не пустили 20 тонн замороженной рыбы из Тульской области
- 5 -
Нужное место: где в центре Тулы есть приличные общественные туалеты
- 6 -
Генетики подтвердили братство русских, украинцев и белорусов
- 7 -
Вышло и вошло: какие вещи немодно носить этой весной
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