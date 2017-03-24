7 лучших комментариев: 6 - 12 марта
Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но все равно самые лучшие!»
Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.
Орфография и пунктуация авторов сохранены.
- 1 -
Поле «Арсенала» освятил батюшка
- 2 -
Бывший губернатор Тульской области Вячеслав Дудка может освободиться по УДО
- 3 -
Тулякам предлагают сменить фамилию за 50 тысяч рублей
- 4 -
В Донском объявлен карантин по бешенству
- 5 -
В Новомосковске воры дважды обокрали одну и ту же квартиру
- 6 -
Тулякам рассылают рекламу под видом квитанций
- 7 -
На трассе М-4 «Дон» сгорел грузовик с конфетами
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