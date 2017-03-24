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Лучшие комментарии недели
7 лучших комментариев: 6 - 12 марта

7 лучших комментариев: 6 - 12 марта

Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но все равно самые лучшие!»

Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.

Орфография и пунктуация авторов сохранены.

 

- 1 -

Поле «Арсенала» освятил батюшка

 

- 2 -

Бывший губернатор Тульской области Вячеслав Дудка может освободиться по УДО

 

- 3 -

Тулякам предлагают сменить фамилию за 50 тысяч рублей

 

- 4 -

В Донском объявлен карантин по бешенству

 

- 5 -

В Новомосковске воры дважды обокрали одну и ту же квартиру

 

- 6 -

Тулякам рассылают рекламу под видом квитанций

 

- 7 -

На трассе М-4 «Дон» сгорел грузовик с конфетами

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Автор: Алексей Герасимов, сегодня, в 18:29 +5
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8 лучших комментариев: 27 февраля - 5 марта
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