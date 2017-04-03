8 лучших комментариев: 20 - 26 марта
Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но все равно самые лучшие!»
Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.
Орфография и пунктуация авторов сохранены.
- 1 -
Обещанного 3 года ждут?
- 2 -
На тульских остановках по-новому разместят урны
- 3 -
«Оплату натурой» приравняют к взятке
- 4 -
В Тульской области проснулись клещи
- 5 -
Есть ли жизнь без мяса?
- 6 -
В России изымают из продажи жвачку с опасными заданиями
- 7 -
Очевидцы: в центре Тулы разваливается мост
- 8 -
С 20 марта начинается астрономическая весна
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