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Лучшие комментарии недели
8 лучших комментариев: 20 - 26 марта

8 лучших комментариев: 20 - 26 марта

Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но все равно самые лучшие!»

Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.

Орфография и пунктуация авторов сохранены.

 

- 1 -

Обещанного 3 года ждут?

 

- 2 -

На тульских остановках по-новому разместят урны

 

- 3 -

«Оплату натурой» приравняют к взятке

 

- 4 -

В Тульской области проснулись клещи

 

- 5 -

Есть ли жизнь без мяса?

 

- 6 -

В России изымают из продажи жвачку с опасными заданиями

 

- 7 -

Очевидцы: в центре Тулы разваливается мост

 

- 8 -

С 20 марта начинается астрономическая весна

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Автор лучшего комментария - ...

Автор: Алексей Герасимов, вчера, в 18:37 +9
7 лучших комментариев: 13 - 19 марта
7 лучших комментариев: 13 - 19 марта
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