После жалобы читателя Myslo на газоне на ул. Советской установили полусферы

Фото читателя.

Ранее в редакцию Myslo написал туляк с просьбой обратить внимание на ситуацию, которая каждый день происходит на ул. Советской. На газонах, расположенных возле Владимирской церкви, постоянно паркуются водители.

Читатель предложил ограничить заезд автомобилям и высадить там деревья.

Администрация Тулы ответила на это обращение:

— По информации управления по административно-техническому надзору, на ул. Советской, в районе д. 2 организована экопарковка. В ходе рейда сотрудниками управления рядом с парковкой был обнаружен автомобиль, стоящий на газоне. К владельцу транспортного средства будут применены меры, предусмотренные ст. 8.15 «Парковка на озелененных территориях и детских площадках» ЗТО № 388 «Об административных правонарушениях в Тульской области».

Кроме того, для предотвращения парковки автомобилей на газоне, на указанном участке ул. Советской сотрудниками главного управления по Советскому территориальному округу установлены малые архитектурные формы.