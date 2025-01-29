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После жалобы читателя Myslo на газоне на ул. Советской установили полусферы
Фото читателя.

После жалобы читателя Myslo на газоне на ул. Советской установили полусферы

Администрация Тулы отреагировала на нашу публикацию.

Ранее в редакцию Myslo написал туляк с просьбой обратить внимание на ситуацию, которая каждый день происходит на ул. Советской. На газонах, расположенных возле Владимирской церкви, постоянно паркуются водители. 

Читатель предложил ограничить заезд автомобилям и высадить там  деревья. 

Администрация Тулы ответила на это обращение: 

— По информации управления по административно-техническому надзору, на ул. Советской, в районе д. 2 организована экопарковка. В ходе рейда сотрудниками управления рядом с парковкой был обнаружен автомобиль, стоящий на газоне. К владельцу транспортного средства будут применены меры, предусмотренные ст. 8.15 «Парковка на озелененных территориях и детских площадках» ЗТО № 388 «Об административных правонарушениях в Тульской области». 

Кроме того, для предотвращения парковки автомобилей на газоне, на указанном участке ул. Советской сотрудниками главного управления по Советскому территориальному округу установлены малые архитектурные формы.

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